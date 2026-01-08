Ισχυροί άνεμοι, που κατά τόπους φτάνουν τα 6 μποφόρ, πνέουν στην Αττική από το βράδυ της Τετάρτης (07/01), προκαλώντας αρκετά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και πτώσεις δέντρων.



Στην συμβολή των οδών Αγχιάλου και Ισμήνης στα Σεπόλια λόγω πτώσης δέντρου έκλεισε ο δρόμος. Οι γείτονες κάλεσαν τον δήμο Αθηναίων πριν μια ώρα και τους μεταφέρθηκε πως θα τους καλέσουν πίσω για να δώσουν το σωστό τηλέφωνο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί κλήσεις για πτώσεις δέντρων στην Πλατεία Αττικής και στη Νέα Μάκρη, με ορισμένα από αυτά να καταλήγουν πάνω σε σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Έκτακτη ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, ενημερώνοντας τους πολίτες ότι το Δημοτικό Νεκροταφείο θα παραμείνει κλειστό σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, από τις 15:00 και μετά.



Η απόφαση ελήφθη λόγω της πτώσης δύο δέντρων εντός του χώρου του Νεκροταφείου. Το περιστατικό δημιούργησε κινδύνους για την ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η άμεση αναστολή λειτουργίας.

Επίσης δέντρο που βρισκόταν σε ένα χωράφι δίπλα από σημείο πάρκινγκ στο Μαρούσι δεν άντεξε τους ισχυρούς ανέμους και καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν παρκαρισμένα δίπλα του.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Διονύσου στο Μαρούσι και από τύχη δεν βρισκόταν κάποιος άνθρωπος στο σημείο και δεν υπήρξε τραυματισμός.