Δικογραφία σε βάρος ενός 30χρονου σχημάτισαν τα στελέχη της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, καθώς τον ταυτοποίησαν ως τον οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος συμμετείχε σε κόντρες και στη συνέχεια αναρτούσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 30χρονος φέρεται να ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα κινούμενος σε αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας και παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Advertisement

Advertisement

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, ενώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το επίμαχο αυτοκίνητο στην περιοχή του Ωρωπού.

astynomia.gr