Έντονα εξέφρασε τη διαφωνία του ο Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», με το γεγονός ότι η Ιωάννα Τούνη μιλά δημόσια για την υπόθεση revenge porn στην οποία εμπλέκεται.

Είπε ότι, κατά τη γνώμη του, η Τούνη το κάνει περισσότερο για προβολή και «views» στα social media παρά για να βοηθήσει άλλες γυναίκες, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να της πει «βούλωσέ το και άσε τον δικηγόρο σου να μιλήσει».

Η φράση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στο πάνελ και ο Μπαλάσκας αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για το ύφος του, αν και συνέχισε να υποστηρίζει ότι τέτοια ζητήματα πρέπει να τα χειρίζονται οι δικηγόροι και τα δικαστήρια – όχι οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι δημόσια.

Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας προσπάθησε να εξηγήσει πως το θέμα δεν είναι ότι η Τούνη μιλάει για την υπόθεσή της, αλλά ότι δείχνει να ενοχλείται από τα αρνητικά σχόλια του κόσμου, κάτι που – όπως είπε – συμβαίνει σε όλους τους δημόσιους ανθρώπους: «Εγώ είπα ότι δεν καταλαβαίνω γιατί να μιλάει, αλλά είναι η δουλειά της. Εγώ απόρησα γιατί ενοχλείται από τους ηλίθιους του διαδικτύου», εξήγησε.

«Μπράβο ρε Γιώργο! Στα άλλα βίντεο δεν έχει haters;», αναφώνησε ο Σταύρος Μπαλάσκας, με τον παρουσιαστή να καταλήγει: «Στα μάτια της κοινωνίας είναι κερδισμένη, αλλά πάντα θα υπάρχει και μία μειοψηφία που θα την λέει ξεφτιλισμένη».