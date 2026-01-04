Για μαζική παρεμβολή σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών, πρωτοφανούς διάστασης, κάνει λόγο στην τελευταία της ανακοίνωση η ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), προσδίδοντας μια διαφορετική εξήγηση για το πρόβλημα με τις πτήσεις, το οποίο προέκυψε από τις 9 το πρωί την Κυριακή.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΥΠΑ:



«Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή.



Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών.



Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.



Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.



Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα».

Οφείλεται σε βλάβη σε κεραία στα Γεράνια Όρη – Επιβέβαιωσε στην Ηuffpost αρμόδιος της ΥΠΑ

Η αναστάτωση που προκλήθηκε σήμερα στα αεροδρόμια της χώρας και η ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών αποδίδεται σε βλάβη κεραίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα Γεράνια Όρη, η οποία οδήγησε στην πτώση του συστήματος διαχείρισης πτήσεων.

Αυτό δήλωσε στην Huffpost αρμόδιος της ΥΠΑ.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, το πρόβλημα άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά μέσα στην ημέρα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν εντοπίστηκε η δυσλειτουργία, ενημερώθηκαν τόσο η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας όσο και η ΕΥΠ, προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας.

Όπως προκύπτει από την έως τώρα έρευνα των δύο υπηρεσιών, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης. Αντιθέτως, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι η διακοπή οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνική βλάβη κεραίας που βρίσκεται στα Γεράνια Όρη. Παρά ταύτα, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν για λόγους ασφαλείας, αν και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι πέραν ενός τυχαίου τεχνικού συμβάντος.

Η σταδιακή αποκατάσταση του συστήματος ξεκίνησε το μεσημέρι, με πηγές της ΥΠΑ να κάνουν λόγο για μερική επαναφορά της λειτουργίας. Ήδη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν αρχίσει εκ νέου οι απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών.

Αντίστοιχη εικόνα δίνει και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μερική αποκατάσταση του προβλήματος και ότι η εναέρια κυκλοφορία επανεκκινεί σταδιακά. Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, ανακοινώθηκε επίσημα ότι ξεκίνησαν οι πρώτες απογειώσεις και προσγειώσεις, ωστόσο η χωρητικότητα του ελληνικού εναέριου χώρου παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να σημειώνονται καθυστερήσεις.