Ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα στις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών προέκυψε σήμερα το πρωί σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια με αποτέλεσμα να έχουν καθηλωθεί στο έδαφος όλα τα αεροπλάνα και να μην είναι δυνατή καμία απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις πτήσεις των στρατιωτικών αεροσκάφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζήτημα παρουσιάστηκε σήμερα και συγκεκριμένα στις ραδιοσυχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

Πληροφορίες της Huffpost αναφέρουν ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ζήτημα κυβερνοεπίθεσης αλλά το πρόβλημα εντοπίζεται πιθανότητα σε αστοχία υλικού που προκάλεσε το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες. Η Πολιτική Αεροπορία πάντως αναφέρει ότι η αποκατάσταση του προβλήματος που έχει εντοπιστεί, θα έχει αποκατασταθεί μέσα στις επόμενες 2-4 ώρες.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο αεροδρόμιο της Αθήνας:

8 αεροπλάνα που ήταν έτοιμα να φύγουν δεν μπόρεσαν τελικά να απογειωθούν και επέστρεψαν σε θέσεις στάθμευσης.

3 αεροπλάνα που θα προσγειώνονταν στην Αθήνα αναγκάστηκαν να πάνε σε άλλα αεροδρόμια, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να προσγειωθούν εδώ.

4 πτήσεις ακυρώθηκαν εντελώς.

Συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν, κυρίως επειδή τους δόθηκε συγκεκριμένη ώρα απογείωσης από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Στο μεταξύ έχει εκδοθεί NOTAM και έχει κλείσει το FIR Αθηνών προκειμένου να ενημερωθούν οι αεροπορικές εταιρείες και οι πιλότοι.

Στην ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρει:



«Πρόβλημα Συχνοτήτων στο F.I.R. Αθηνών

Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

Αποτέλεσμα είναι να έχει μειωθεί η χωρητικότητα κι ενώ αρχικά εξυπηρετούνταν πτήσεις που ήταν ήδη στον αέρα, πλέον έχουν καταστεί ουσιαστικά αδύνατες οι αναχωρήσεις κυρίως από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το Ελευθέριος Βενιζέλος, που επηρεάζεται περισσότερο -κυρίως λόγω του μεγάλου όγκου των πτήσεων ειδικά αυτές τις ημέρες- αλλά και τα περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ ήδη γίνονται εκτροπές πτήσεων που ήταν στον αέρα και πλέον κατευθύνονται σε άλλα αεροδρόμια.

ΟΤΕ: Ο πρώτος έλεγχος δεν έδειξε τεχνικό πρόβλημα

Η ανακοίνωση του ΟΤΕ έχει ως εξής: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».

Προβλήματα στο Ηράκλειο Κρήτης

Το γενικό μπλακάουτ στην επικοινωνία των αεροσκαφών με τα αεροδρόμια του FIR Αθηνών, επηρέασε και το αεροδρομιο “Νίκος Καζατζάκης” του Ηρακλείου απ όπου έχουν αναβληθεί, τρεις πτήσεις, προς Ρόδο, Αθήνα και Μόναχο ενώ οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τις 4 ώρες.

Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, την συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε εξυπηρετεί περίπου 25 αναχωρήσεις και προσγειώσεις ημερησίως, σε αντίθεση με το καλοκαίρι που εξυπηρετεί σχεδόν 400.

Ταλαιπωρία σε Κέρκυρα και Ιωάννινα

Στο αεροδρόμιο Βασιλεύς Πύρρος των Ιωαννίνων, η πρωινή πτήση από Αθήνα, η οποία αναμενόταν στις 11:30 δεν έχει φτάσει, καθώς το αεροπλάνο δεν απογειώθηκε από το Ελευθέριος Βενιζέλος.

Όπως ανέφερε ο αερολιμενάρχης Κωνσταντίνος Ευθυμίου, η πτήση δεν έχει ματαιωθεί, ενώ είναι άγνωστο ακόμη τι θα γίνει με την απογευματινή πτήση από Αθήνα προς Ιωάννινα.

Στην Κέρκυρα, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας η πρωινή πτήση από Αθήνα στις 8:15, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τις 4 πτήσεις που αναμένονται από Αθήνα, αργά το μεσημέρι και το βράδυ.

