Ένας νεκρός 38χρονος είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε παραμονή των Χριστουγέννων στο Χαϊδάρι, όταν επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 17χρονος συγκρούστηκε με μηχανή. Ο νεαρός οδηγός, εάν και διέθετε δίπλωμα οδήγησης, δεν υπήρχε συνοδός άνω των 25 ετών και κάτοχος διπλώματος οδήγησης τουλάχιστον 5 ετών, όπως ορίζει ο νέος ΚΟΚ.

Όπως αποδείχθηκε ο άτυχος 38χρονος δεν φορούσε κράνος. Οσο για τον 17χρονο υπεβλήθη σε αλκοτέστ και φάνηκε ότι δεν είχε είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η αστυνομία προχώρησε, ωστόσο, στη σύλληψη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η τροχαία, μέσα από κάμερες ασφαλείας, προσπαθεί να διαπιστώσει τις συνθήκες που συνέβη το τραγικό συμβάν.

Advertisement

Advertisement