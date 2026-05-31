Δύο ζωές χάθηκαν, την Κυριακή 31 Μαΐου, στην Πάτρα, όταν μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού εξετράπη της πορείας της κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής Οδού, με κατεύθυνση προς το Ρίο, στερώντας τη ζωή από έναν 52χρονο άνδρα και τον 17χρονο γιο του.

Συγκεκριμένα, το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην έξοδο της πόλης, σε μικρή απόσταση από το κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος», με τη μηχανή να ανατρέπεται και να προσκρούει με εξαιρετική σφοδρότητα στα μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα, υπό συνθήκες που η Τροχαία Πατρών καλείται τώρα να διαλευκάνει.

Η κάμερα στο κράνος

Ένα στοιχείο που ενδέχεται να αποδειχθεί κομβικό για την ανασύνθεση των ακριβών συνθηκών είναι η κάμερα που ο 52χρονος είχε προσαρμοσμένη στο κράνος του.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το MEGA, ο άτυχος άνδρας συνήθιζε να καταγράφει τις διαδρομές που πραγματοποιούσε με τη μηχανή του, και η μικρή αυτή συσκευή εντοπίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές αμέσως μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα. Το οπτικοακουστικό υλικό εξετάζεται αυτή τη στιγμή με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν αποτυπώθηκε η ίδια η στιγμή της σύγκρουσης και κυρίως αν στο συμβάν εμπλέκεται κάποιο άλλο όχημα που πιθανόν προκάλεσε την εκτροπή.

Την προανάκριση για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, οι αξιωματικοί του οποίου θα συνεκτιμήσουν το υλικό της κάμερας μαζί με τα ευρήματα της αυτοψίας και τις τυχόν μαρτυρίες περαστικών οδηγών.

Ποιοι είναι οι άνδρες που σκοτώθηκαν στην Πάτρα

Ο 52χρονος, με τα αρχικά Δ.Π., ήταν πολύ γνωστό πρόσωπο τόσο στην Πάτρα όσο και στην Αρχαία Ολυμπία, όπου η οικογένεια συνδέεται στενά με τον αθλητισμό. Ήταν παντρεμένος με πρώην βολεϊμπολίστρια και απέκτησαν, πέρα από τον 17χρονο που χάθηκε μαζί του στην άσφαλτο, και μία ακόμη κόρη, η οποία ασχολείται με την κολύμβηση.

Πάντως, η σύζυγος και η νεαρή κόρη βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με μια διπλή απώλεια που δύσκολα χωρά ο νους ανθρώπου, την ώρα που η είδηση του θανάτου τους έχει σκορπίσει βαθύτατη θλίψη στις τοπικές κοινωνίες της Πάτρας και της Αρχαίας Ολυμπίας. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους, με τον ευρύτερο αθλητικό κόσμο της περιοχής να στέκεται συμπαραστάτης απέναντι στην ανείπωτη τραγωδία.