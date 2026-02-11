Τέσσερις ΕΔΕ φαίνεται ότι έχει διατάξει το υπουργείο Παιδείας εις βάρος της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, η οποία φέρεται να ανάγκαζε μαθητές να εκτελούν εργασίες στο σχολείο για να τους «σβήνει» τις απουσίες.

Στο Χαλάνδρι έχει προκληθεί σάλος μετά τις καταγγελίες ενώ οι μαθητές ζητούν την άμεση απομάκρυνσή της, κρεμώντας πανό με συνθήματα στο σχολείο.

Advertisement

Advertisement

Γονείς μαθητών προχώρησαν σε καταγγελία μέσα στον Ιανουάριο όταν ενημερώθηκαν για ένα «πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας», που θα «έτρεχε» δοκιμαστικά για να σβήνουν με εναλλακτικό τρόπο οι απουσίες των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου στο Χαλάνδρι.

«Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά δίνοντάς τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς. Αν κάποιος τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;» κατήγγειλε στο Mega.

«Έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές, το μόνο που έχει κάνει είναι δύο περιπάτους για να τους χρυσώσει το χάπι. Το ζήτημα είναι κοροϊδεύει τα παιδιά, γιατί δεν σβήνει τις απουσίες. Πάνε τα παιδιά και ζητούν να σβηστούν οι απουσίες τους και τους λέει πως δεν θα το κάνει και ότι θα το δουν στο τέλος της χρονιάς», πρόσθεσε.

Η μητέρα κατήγγειλε ότι η διευθύντρια βάζει απουσίες για ασήμαντες αφορμές. «Βάζει απουσίες ακόμα κι αν αργήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν από την τουαλέτα. Έπρεπε να πάρουν τα κλειδιά από εκείνη και τους έδινε τρία λεπτά χρόνο για να επιστρέψουν στην τάξη».

Το συγκεκριμένο σχολείο στο Χαλάνδρι είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, όταν καθηγητής προσπάθησε να «σπάσει» κατάληψη που ήταν σε εξέλιξη με κόφτες, τραυματίζοντας μαθητή.