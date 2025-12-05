Την οργισμένη αντίδραση του δημάρχου Χαλανδρίου, Σίμου Ρούσσου, προκάλεσε η κίνηση κάποιων οδηγών να παρκάρουν πάνω σε μια γέφυρα, στην οποία, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, «έχει βγει πάνω το ποτάμι εκατό φορές από το 1977 και μετά».

Ο κ. Ρούσσος κάνει, μάλιστα, λόγο για «ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής Προστασίας μέσα στη βροχή» προκειμένου να μην παρκάρουν αυτοκίνητα στην επίμαχη γέφυρα.

Advertisement

Advertisement

Όλη η ανάρτηση του δημάρχου Χαλανδρίου

Μακριά η νύχτα απόψε.

Ώρα 5.30πμ.

Παρά τον τεράστιο όγκο νερού που πέφτει αδιαλείπτως τόσες ώρες το έργο μέχρι στιγμής κρατάει.

Υ.Γ Φυσικά τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής προστασίας μέσα στη βροχή, για να παρκάρουν ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ στη γέφυρα της Γρίβα και Καλαμά. Εκεί δηλαδή που έχει βγει πάνω το ποτάμι εκατό φορές από το 1977 και μετά.