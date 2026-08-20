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Οργανωμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χτες, Τετάρτη, στις παραλίες Κριαρίτσι και Αρετές της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης, στο νότιο τμήμα του δήμου Σιθωνίας στη Χαλκιδική, με τις Αρχές να απομακρύνουν αυθαίρετες κατασκηνώσεις και εγκαταστάσεις από τον αιγιαλό.

Κατά την επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμος Σιθωνίας, η Ελληνική Αστυνομία και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Άγγελου Δραγάνη, απομακρύνθηκαν σκηνές, αυτοσχέδιες κατασκευές και λοιπός εξοπλισμός που είχαν εγκατασταθεί παράνομα στον χώρο, ενώ εντοπίστηκαν και φιάλες υγραερίου και άλλα υλικά, τα οποία δημιουργούσαν επιπλέον κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και το φυσικό περιβάλλον.

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Ο Δήμος Σιθωνίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις για την προστασία των παραλιών, του φυσικού πλούτου και της εικόνας της περιοχής.

“Οι παραλίες της Σιθωνίας ανήκουν σε όλους. Η ελεύθερη πρόσβαση, η ασφάλεια, η καθαριότητα και ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες. Οι έλεγχοι και οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης αυθαίρετων κατασκηνώσεων θα συνεχιστούν, όπου απαιτείται, σε όλο τον Δήμο Σιθωνίας”, διαμηνύει η δημοτική Αρχή.

Πηγή: halkidikifocus.gr