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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 68χρονος υπήκοος Γερμανίας από την παραλία «Γερακινή» του Δήμου Πολυγύρου, το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, όπως ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στον 68χρονο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη που βρισκόταν στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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Η σορός του πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Για την υπόθεση προανάκριση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.