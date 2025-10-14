Άκαρπες έχουν αποβεί, μέχρι στιγμής, οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του 42χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής.

Τα ίχνη του άνδρα, με καταγωγή από την Τσεχία, χάθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, ενώ έκανε SUP. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε από την παραλία της Σάρτης, με προορισμό την παραλία “Πορτοκάλι” και έκτοτε αγνοείται.

Οι έρευνες του Λιμενικού συνεχίστηκαν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας αλλά και σήμερα το πρωί, ενώ, με το πρώτο φως της ημέρας, σηκώθηκε και αεροσκάφος του Λιμενικού. Στην περιοχή επιχειρεί και σκάφος του Λιμενικού, ενώ στις έρευνες συντρέχουν και ιδιωτικά σκάφη.