Έναν 53χρονο άνδρα συνέλαβαν οι αστυνομικοί στο Καστέλι Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για κλοπές από ιερούς ναούς και αντιποίηση αρχής. Ο συλληφθείς για μεγάλο χρονικό διάστημα φέρεται να φορούσε ράσα, να υποδυόταν τον ιερέα και με αυτό το τέχνασμα να έμπαινε σε εκκλησίες και να άρπαζε από εκεί ό,τι πολύτιμο έβρισκε.

Η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε, ύστερα από καταγγελίες πολιτών για τις κλοπές στους ιερούς ναούς. Κατά την πορεία της έρευνας, όμως, διαπίστωσαν ότι, εκτός από τον παπά, υποδυόταν και τον αστυνομικό και μάλιστα το στέλεχος της ΟΠΚΕ.

Ο 53χρονος φέρεται να τοποθετούσε στην ιδιωτική μοτοσικλέτα του έναν αστυνομικό φάρο και να έκανε περιπολίες στα χωριά γύρω από το Κολυμπάρι. Κανόνιζε, μάλιστα, να παίρνει και… προαγωγές, αφού ανά διαστήματα χρησιμοποιούσε νέα διακριτικά. Ξεκίνησε από τον βαθμό του Αστυνόμου, συνέχισε με εκείνον του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και τώρα τελευταία χρησιμοποιούσε του Αστυνομικού Διευθυντή.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Είδη ένδυσης ιερέα (ράσο, ιερατικά καλπάκια-καπέλα, πετραχήλι, δερμάτινες ζώνες μοναχού με εκκλησιαστικά σύμβολα κ.α)

Εκκλησιαστικά είδη (σάβανο, επίχρυσο δεσποτικό εγκόλπιο)

Έξι (6) εκκλησιαστικές εικόνες

Ένα εκκλησιαστικό βιβλίο

Τέσσερα (4) μπουφάν με διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ

Ένα ζεύγος χειροπέδων,

Μια θήκη γεμιστήρων πιστολιού

Μια θήκη πτυσσόμενου γκλοπ

Μια επιχειρησιακή ζώνη (εξάρτηση) με προσαρμοσμένα σε αυτήν θήκη πιστολιού, θήκη γεμιστήρα, θήκη γκλομπ και θήκη χειροπέδων

Ένας λειτουργικός φορητός πομποδέκτης (ασύρματος)

Ένα θερινό πουκάμισο αστυνομικής στολής με διακριτικά σήματα της ΕΛ-ΑΣ,

Ένα επιχειρησιακό γιλέκο, με διακριτικά σήματα της ΕΛ-ΑΣ

Ένα αστυνομικό πηλίκιο και (2) αστυνομικά τζόκει, με διακριτικά της ΕΛ-ΑΣ

Δύο (2) αεροβόλα όπλα

Έξι (6) πακέτα με μεταλλικά σφαιρίδια

Ένα (1) ξίφος

Τρία (3) μαχαίρια

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.