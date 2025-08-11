Μια αχτίδα αισιοδοξίας, στη μάχη που δίνει για να κρατηθεί στη ζωή το 14 μηνών κοριτσάκι που τραυματίστηκε βαρύτατα πριν από λίγες ημέρες στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Χανίων, δίνει η εικόνα σταθεροποίησης που παρουσιάζει.

Τη σοβαρότητα της κατάστασης επιβεβαίωσε σήμερα (11/8) ο διοικητής του νοσοκομείου, καθώς το παιδί παραμένει διασωληνωμένο, προσθέτοντας ωστόσο ότι η εικόνα σταθεροποίησης που υπάρχει αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας.

Το κοριτσάκι διέμενε μαζί με τη μόλις 16 ετών μητέρα του και άλλα μέλη της οικογένειας, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά, όταν διέφυγε της προσοχής τους. Το κακό δεν άργησε να συμβεί, καθώς, όπως όλα δείχνουν, έφτασε μπουσουλώντας στο μπαλκόνι και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με συνέπεια να υποστεί βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα.

Το κοριτσάκι έφτασε στα χέρια των γιατρών στο Νοσοκομείο Χανίων σε κωματώδη κατάσταση. Σταθεροποιήθηκε και διασωληνώθηκε αμέσως σε έναν αγώνα δρόμου για τη σωτηρία του, καθώς μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα.

Η ανήλικη μητέρα του παιδιού, ηλικίας 16 ετών, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, όμως λίγο αργότερα, με προφορική εντολή Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη για να βρεθεί στο πλευρό του παιδιού.

Πηγή: Neakriti.gr