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Απέραντη οδύνη και θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος της νεαρής Χανιώτισσας η οποία έφυγε από την ζωή μόλις στα 19 της χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα στην οδό Κ. Μητσοτάκη στην περιοχή της Χαλέπας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρενάτα Σταυρουλάκη, κινείτο με μοτοσικλέτα στον δρόμο στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν στα φανάρια στο ύψος του αγάλματος του Ηλιάκη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη δεξιά της πορείας της προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο.

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Η πρόσκρουση, όπως αναφέρει το Flashnews δυστυχώς απέβη μοιραία για τη 19χρονη ενώ στο φανάρι όπου έγινε η μοιραία πρόσκρουση οι φίλοι της έχουν αφήσει λουλούδια και άλλα αντικείμενα στην μνήμη της.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Αθλητικού Ομίλου Χανιά

Η οικογένεια του ΑΟ Χανιά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Ρενάτας Σταυρουλάκη, πρώην αθλήτριας της γυναικείας ομάδας του συλλόγου μας.

Η Ρενάτα υπήρξε μέλος της οικογένειας του ΑΟ Χανιά και η είδηση της απώλειάς της μας γεμίζει όλους με συγκίνηση και θλίψη.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Καλό ταξίδι, Ρενάτα.

Η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή στην οικογένεια του ΑΟ Χανιά.