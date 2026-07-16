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Πολύ υψηλός (κατηγορίας 4- κόκκινο) είναι σήμερα Πέμπτη ο κίνδυνος πυρκαγιάς για τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία και την Κρήτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Υψηλός (κατηγορίας 3) είναι για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας.

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