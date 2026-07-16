Πολύ υψηλός (κατηγορίας 4- κόκκινο) είναι σήμερα Πέμπτη ο κίνδυνος πυρκαγιάς για τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία και την Κρήτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Υψηλός (κατηγορίας 3) είναι για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Πέμπτη 16/07— Civil Protection GR (@CivPro_GR) July 15, 2026
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍 #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία
📍 #Κρήτη
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας
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