Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, ενώ το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το Meteo και τις εκτιμήσεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η ζέστη θα διατηρηθεί έως και την Παρασκευή, πριν ακολουθήσει μικρή υποχώρηση του υδραργύρου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Advertisement

Advertisement

Σήμερα – Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Θερμοκρασία: 33-35°C στις περισσότερες περιοχές, τοπικά 36-37 ° C , ενώ στα δυτικά δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 38 ° C .

33-35°C στις περισσότερες περιοχές, τοπικά , ενώ στα δυτικά δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους . Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5-6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5-6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Θάλασσες: Μέτριος έως ισχυρός κυματισμός στο Αιγαίο λόγω μελτεμιού, καλύτερες συνθήκες στο Ιόνιο.

Μέτριος έως ισχυρός κυματισμός στο Αιγαίο λόγω μελτεμιού, καλύτερες συνθήκες στο Ιόνιο. Προειδοποιήσεις: Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε περιοχές με ισχυρούς ανέμους και ξηρή βλάστηση.

Αθήνα

Ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Θερμοκρασία: 24°C νωρίς το πρωί, έως 35 ° C το μεσημέρι.

24°C νωρίς το πρωί, έως το μεσημέρι. Άνεμοι: Βόρειοι 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Βόρειοι 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Καιρική εικόνα: Ζεστό μεσημέρι, πιο ευχάριστο βράδυ χάρη στο βόρειο ρεύμα.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 24°C έως 34 ° C .

Από 24°C έως . Άνεμοι: Μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ. Καιρική εικόνα: Ζέστη τις μεσημβρινές ώρες, με αυξημένη υγρασία προς το βράδυ.

Η τάση των επόμενων ημερών

Παρασκευή: Διατηρείται η έντονη ζέστη με θερμοκρασίες έως 37-38 ° C στα ηπειρωτικά.

Διατηρείται η έντονη ζέστη με θερμοκρασίες έως στα ηπειρωτικά. Σάββατο: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βορείων ανέμων.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βορείων ανέμων. Κυριακή: Πιο δροσερές αέριες μάζες επηρεάζουν τη χώρα, με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα.

Πιο δροσερές αέριες μάζες επηρεάζουν τη χώρα, με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα. Δευτέρα: Παραμένει ο αίθριος καιρός, με μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 31-33°C και επιμονή των βορείων ανέμων στο Αιγαίο.