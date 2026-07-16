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Την ταυτοποίηση του αποστολέα του email που κατονόμαζε πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στον φονικό εμπρησμό της Marfin έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, οι δικαστές έκριναν πως οι δύο συλληφθέντες έδρασαν βάσει σχεδίου, με πλήρη επίγνωση των συνεπειών. Θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων αν αφεθούν ελεύθεροι με όρους, για αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση: Οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι που μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ορίστηκε να κρατηθούν προσωρινά στις φυλακές Ναυπλίου και στις φυλακές Μαλανδρίνου. Παράλληλα, σε λίγες μέρες αναμένεται να φτάσει και στην Ελλάδα από την Αγγλία, η 46χρονη, που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin. Η 46χρονη κρατείται ήδη από τις βρετανικές αρχές.

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Η οικογένεια της 32χρονης Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, εγκύου που βρήκε τον θάνατο στο κτίριο από την επίθεση, δήλωσε παράσταση στην δικαστική λειτουργό προκειμένου να λάβει γνώση της δικογραφίας ώστε να αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειες της.

Όσον αφορά το επίμαχο mail, η ανακρίτρια της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές ώστε να εντοπιστεί ο αποστολέας του μηνύματος που φαίνεται να έδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση στις έρευνες.Σχετικό αίτημα υπέβαλαν και οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θεωρούν μείζονος σημασίας την κλήση σε κατάθεση του αποστολέα του μηνύματος.