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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Αττική, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν προληπτικοί ψεκασμοί από ειδικά συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με τον Δήμο και τον ΕΟΔΥ, σε περιοχές γύρω από την οδό Ζαμάνου και τις οδούς Ήρας, Ερμού και Αριάδνης.

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Οι κάτοικοι είχαν ενημερωθεί από την προηγούμενη ημέρα να μην αφήσουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια και να κρατήσουν τα κατοικίδιά τους εντός των κατοικιών κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για καθαρά προληπτική παρέμβαση και δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι ο ιός μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών, τα οποία έχουν προηγουμένως μολυνθεί από άγρια πτηνά. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με την καθημερινή κοινωνική επαφή. Για τον λόγο αυτό συνιστώνται η χρήση εντομοαπωθητικών, η τοποθέτηση σιτών, η απομάκρυνση στάσιμων νερών και η χρήση κατάλληλου ρουχισμού, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.

Είχαμε και άλλα κρούσματα φέτος;

Ναι. Μάλιστα, μόλις πριν από μία εβδομάδα ο ΕΟΔΥ είχε ανακοινώσει το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του 2026 στη χώρα μας. Επρόκειτο για ασθενή άνω των 60 ετών, που εμφάνισε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, με πιθανότερο τόπο έκθεσης τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Το περιστατικό της Γλυφάδας αποτελεί ουσιαστικά το δεύτερο επιβεβαιωμένο συμβάν που γίνεται γνωστό μέσα σε λίγες ημέρες στην Αττική και δείχνει ότι η κυκλοφορία του ιού έχει ήδη ξεκινήσει για τη φετινή θερινή περίοδο.

Ο ιός έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν αποτελεί πλέον σπάνιο φαινόμενο στη χώρα μας. Από το 2010 καταγράφονται κρούσματα σχεδόν κάθε καλοκαίρι και φθινόπωρο, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ έχουν καταγραφεί συνολικά 2.184 περιστατικά έως το τέλος του 2025, εκ των οποίων περίπου το 71% ήταν σοβαρές λοιμώξεις με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Οι αρχές καλούν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα άτομα με χρόνια νοσήματα και όσους έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς ανήκουν στις ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο