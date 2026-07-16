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Η διοίκηση έκρινε ότι οι μαθητές δεν έφεραν καμία ευθύνη για το σφάλμα και έπρεπε να προστατευτούν από τις συνέπειες της διαδικαστικής αστοχίας.

Το υπουργείο Παιδείας διέταξε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για το περιστατικό και να διαπιστωθεί πώς σημειώθηκε το συγκεκριμένο διοικητικό λάθος.

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων διευκρίνισε ότι το συμβάν δεν συνιστά διαρροή θεμάτων και δεν έθεσε σε κίνδυνο το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Το ζήτημα δεν δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα για να αποφευχθεί η αναστάτωση των μαθητών και των οικογενειών τους κατά την εξεταστική περίοδο.

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Γράφει ο Τέρενς Κουΐκ

Με τη μέγιστη βαθμολογία θα βαθμολογηθούν οι δύο υποψήφιοι Επαγγελματικού Λυκείου στους οποίους διανεμήθηκαν κατά λάθος τα θέματα που είχαν δοθεί μία ημέρα νωρίτερα στους μαθητές των Γενικών Λυκείων.

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Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ κατά την εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά». Αντί για τα θέματα που προορίζονταν για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, οι δύο μαθητές παρέλαβαν τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των ΓΕΛ, στα οποία οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων είχαν ήδη εξεταστεί την προηγουμένη.

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποφάσισε να αποδώσει άριστα στα δύο συγκεκριμένα γραπτά, κρίνοντας ότι οι μαθητές δεν είχαν καμία απολύτως ευθύνη για όσα συνέβησαν και δεν θα έπρεπε να υποστούν οποιαδήποτε βαθμολογική ή άλλη συνέπεια εξαιτίας ενός λάθους της εξεταστικής διαδικασίας.

Η απόφαση χαρακτηρίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων ως εξαιρετική ρύθμιση, η οποία κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία και να προστατευτούν πλήρως τα δικαιώματα των δύο υποψηφίων.

Κατεπείγουσα ΕΔΕ για το λάθος

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία διατάχθηκε κατεπειγόντως από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αντικείμενο της έρευνας είναι να εξακριβωθεί πώς έφτασαν στα χέρια των δύο μαθητών λανθασμένα θέματα, ποιοι είχαν την ευθύνη για τη διανομή τους και εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο.

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Με την ολοκλήρωση της ΕΔΕ αναμένεται να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον αυτές προκύψουν, καθώς πρόκειται για ένα σοβαρό διοικητικό λάθος σε μία διαδικασία στην οποία η ακρίβεια, η ασφάλεια και η πιστή τήρηση των κανόνων αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις.

«Δεν υπήρξε διαρροή θεμάτων»

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων διευκρινίζει ότι το περιστατικό δεν συνιστά διαρροή θεμάτων και δεν έθεσε σε κίνδυνο το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

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Όπως εξηγεί, διαρροή θα υπήρχε εάν τα θέματα είχαν γίνει γνωστά πριν από την έναρξη της εξέτασης, δημιουργώντας άνισες συνθήκες μεταξύ των υποψηφίων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, τα θέματα των ΓΕΛ είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί κατά την εξέταση της προηγούμενης ημέρας και το πρόβλημα περιορίστηκε στη λανθασμένη διανομή τους στους δύο μαθητές του ΕΠΑΛ.

Ο Οργανισμός υποστηρίζει, συνεπώς, ότι επρόκειτο για ένα μεμονωμένο διοικητικό σφάλμα, το οποίο δεν επηρέασε τη συνολική εξεταστική διαδικασία ούτε δημιούργησε ζήτημα άνισης μεταχείρισης για τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Γιατί δεν έγινε αμέσως γνωστό το περιστατικό

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Σύμφωνα με τις επίσημες διευκρινίσεις, το περιστατικό δεν δημοσιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς κρίθηκε ότι μία δημόσια συζήτηση για το θέμα θα μπορούσε να προκαλέσει αναστάτωση στους μαθητές και στις οικογένειές τους.

Η αρμόδια Αρχή αναφέρει ότι προτεραιότητα εκείνες τις ημέρες ήταν η διατήρηση της ηρεμίας και της ψυχολογικής σταθερότητας των υποψηφίων, αλλά και η ομαλή ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου.

,Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το αδιάβλητο των Πανελλαδικών δεν επηρεάστηκε, η ΕΔΕ καλείται τώρα να φωτίσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης και, κυρίως, να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα για το πώς ένα τόσο εμφανές λάθος δεν εντοπίστηκε πριν δοθούν τα θέματα στους δύο μαθητές.

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Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων:

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«Με αφορμή μεμονωμένο συμβάν σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) κατά την εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά», ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), ως αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή για τη διασφάλιση της ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η έννοια του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά αποκλειστικά την αποτροπή της διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, γεγονός που θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων. Δεν υπήρξε καμία απολύτως διαρροή θεμάτων.

Το σφάλμα εντοπίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι σε Εξεταστικό Κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διανεμήθηκαν σε δύο (2) υποψηφίους τα θέματα του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), στα οποία η αντίστοιχη κατηγορία είχε ήδη εξεταστεί κατά την προηγούμενη ημέρα. Το εν λόγω σφάλμα αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) προς πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και απόδοση των ευθυνών. Η απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας στα συγκεκριμένα δύο γραπτά συνιστά μια αναγκαία ενέργεια, η οποία φέρει τον χαρακτήρα εξαιρετικής ρύθμισης για τη θεραπεία της προκληθείσας διοικητικής αστοχίας άνευ υπαιτιότητας των υποψήφιων. Η απόφαση ελήφθη από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

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Η διαχείριση του ζητήματος κατά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου επέβαλε τη διατήρηση της ηρεμίας και της ψυχολογικής σταθερότητας όλων των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση εν μέσω των εξετάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων επικυρώνει για μία ακόμη χρονιά την επιτυχή, ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εγγυάται τη σταθερότητα του θεσμού και την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποψηφίων».