Χιλιάδες βιοδιασπώμενες κάψουλες, καθεμία με περίπου 1.000 αρσενικά κουνούπια, ρίχνονται από drones και ελικόπτερα πάνω από τα δάση των νησιών στη Χαβάη.

Σύμφωνα με το CNN, επιστήμονες και περιβαλλοντολόγοι εφαρμόζουν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για τον έλεγχο των εισβολικών κουνουπιών που απειλούν με εξαφάνιση τα ιθαγενή πουλιά, ιδιαίτερα τα σπάνια honeycreepers.

Τα κουνούπια αυτά, που δεν τσιμπούν, έχουν εκτραφεί στο εργαστήριο και φέρουν το βακτήριο Wolbachia, το οποίο καθιστά τα αυγά των άγριων θηλυκών μη βιώσιμα όταν ζευγαρώνουν.

🇺🇸🇵🇼 HAWAII AIR-DROPS MOSQUITOES TO SAVE ENDANGERED BIRDS



Instead of killing mosquitoes, Hawaii is air-dropping millions into forests by drone – and it might actually save endangered birds.



These lab-bred, non-biting males carry bacteria that make wild females lay dud eggs, all… pic.twitter.com/6sYd37zlEd November 6, 2025

Τα κουνούπια δεν είναι γηγενή είδη της Χαβάης. Μεταφέρθηκαν τυχαία το 1826 ενώ μετέφεραν ελονοσία, στην οποία τα τοπικά πουλιά δεν είχαν καμία ανοσία.

Ως αποτέλεσμα, δεκάδες είδη honeycreepers εξαφανίστηκαν, και σήμερα απομένουν μόλις 17, τα περισσότερα απειλούμενα. Με την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της θερμοκρασίας, τα κουνούπια επεκτείνονται στα ορεινά, καταστρέφοντας και τα τελευταία καταφύγια των πουλιών.

Η τεχνική που εφαρμόζεται, γνωστή ως «τεχνική ασύμβατων εντόμων» (IIT), έχει στόχο τη σταδιακή μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών χωρίς τη χρήση χημικών εντομοκτόνων, τα οποία θα έβλαπταν και άλλα είδη εντόμων.

Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για περιβαλλοντική προστασία και όχι για ανθρώπινη υγεία.

🏁From RC cars to conservation drones — Adam Knox is helping save Hawai‘i’s rarest birds.



In @voxdotcom, @BenjiSJones dives into how ABC & Birds, Not Mosquitoes are using drones to fight avian malaria & protect honeycreepers.



🔗 Read the full story: https://t.co/sWlFsqgJMe — American Bird Conservancy (@ABCbirds) June 30, 2025

Παρά τις δυσκολίες του ορεινού εδάφους και των καιρικών συνθηκών, η χρήση drones καθιστά τις επιχειρήσεις πιο ευέλικτες, ασφαλείς και οικονομικές.

Οι επιστήμονες αναμένουν να δουν αποτελέσματα μέσα σε έναν χρόνο, ελπίζοντας ότι η μείωση των κουνουπιών θα επιτρέψει στους πληθυσμούς των honeycreepers να ανακάμψουν και, ενδεχομένως, να αναπτύξουν φυσική ανθεκτικότητα στην ελονοσία.

Όπως τονίζουν οι ερευνητές, τα επόμενα χρόνια είναι καθοριστικά: αν η προσπάθεια αποτύχει, πολλά από αυτά τα εμβληματικά πουλιά ίσως χαθούν οριστικά από τη Χαβάη.

(Με πληροφορίες από CNN)

