Χιλιάδες βιοδιασπώμενες κάψουλες, καθεμία με περίπου 1.000 αρσενικά κουνούπια, ρίχνονται από drones και ελικόπτερα πάνω από τα δάση των νησιών στη Χαβάη.
Σύμφωνα με το CNN, επιστήμονες και περιβαλλοντολόγοι εφαρμόζουν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για τον έλεγχο των εισβολικών κουνουπιών που απειλούν με εξαφάνιση τα ιθαγενή πουλιά, ιδιαίτερα τα σπάνια honeycreepers.
Τα κουνούπια αυτά, που δεν τσιμπούν, έχουν εκτραφεί στο εργαστήριο και φέρουν το βακτήριο Wolbachia, το οποίο καθιστά τα αυγά των άγριων θηλυκών μη βιώσιμα όταν ζευγαρώνουν.
Τα κουνούπια δεν είναι γηγενή είδη της Χαβάης. Μεταφέρθηκαν τυχαία το 1826 ενώ μετέφεραν ελονοσία, στην οποία τα τοπικά πουλιά δεν είχαν καμία ανοσία.
Ως αποτέλεσμα, δεκάδες είδη honeycreepers εξαφανίστηκαν, και σήμερα απομένουν μόλις 17, τα περισσότερα απειλούμενα. Με την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της θερμοκρασίας, τα κουνούπια επεκτείνονται στα ορεινά, καταστρέφοντας και τα τελευταία καταφύγια των πουλιών.
Η τεχνική που εφαρμόζεται, γνωστή ως «τεχνική ασύμβατων εντόμων» (IIT), έχει στόχο τη σταδιακή μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών χωρίς τη χρήση χημικών εντομοκτόνων, τα οποία θα έβλαπταν και άλλα είδη εντόμων.
Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για περιβαλλοντική προστασία και όχι για ανθρώπινη υγεία.
Παρά τις δυσκολίες του ορεινού εδάφους και των καιρικών συνθηκών, η χρήση drones καθιστά τις επιχειρήσεις πιο ευέλικτες, ασφαλείς και οικονομικές.
Οι επιστήμονες αναμένουν να δουν αποτελέσματα μέσα σε έναν χρόνο, ελπίζοντας ότι η μείωση των κουνουπιών θα επιτρέψει στους πληθυσμούς των honeycreepers να ανακάμψουν και, ενδεχομένως, να αναπτύξουν φυσική ανθεκτικότητα στην ελονοσία.
Όπως τονίζουν οι ερευνητές, τα επόμενα χρόνια είναι καθοριστικά: αν η προσπάθεια αποτύχει, πολλά από αυτά τα εμβληματικά πουλιά ίσως χαθούν οριστικά από τη Χαβάη.
(Με πληροφορίες από CNN)