Είναι μια γνώριμη σκηνή για πολλούς από εμάς. Ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ, ένα απαλό αεράκι και στη συνέχεια το αναπόφευκτο υψηλό χτύπημα ενός κουνουπιού που βουίζει κοντά στο αυτί σας. Για μερικούς, αυτό είναι μια φευγαλέα ενόχληση, αλλά για άλλους, σημαίνει μια νύχτα ατελείωτα ξυσμένων φαγούρας. Μερικοί άνθρωποι είναι απλά μαγνήτες κουνουπιών, ενώ άλλοι εμφανίζονται σχετικά αλώβητοι. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό; Μια εξήγηση, σύμφωνα με επιστήμονες από την Ολλανδία, είναι η μπύρα.

Για να μάθετε γιατί τα κουνούπια που ρουφούν το αίμα προτιμούν μερικούς ανθρώπους έναντι άλλων, μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Felix Hol του Πανεπιστημίου Radboud Nijmegen πήρε χιλιάδες θηλυκά κουνούπια Anopheles στο Lowlands, ένα ετήσιο μουσικό φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία.

Οι ερευνητές δημιούργησαν ένα αναδυόμενο εργαστήριο σε συνδεδεμένα εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς το 2023 και έλαβαν μέρος περίπου 500 εθελοντές. Πρώτον, συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την υγιεινή, τη διατροφή και τη συμπεριφορά τους στο φεστιβάλ. Στη συνέχεια, για να δουν πόσο ελκυστικά είναι στα κουνούπια, τοποθέτησαν το χέρι τους σε ένα προσαρμοσμένο σχεδιασμένο κλουβί γεμάτο με τα ενοχλητικά έντομα.

Το κλουβί είχε μικροσκοπικές τρύπες, ώστε τα κουνούπια να μπορούν να μυρίσουν το χέρι του ατόμου αλλά δεν μπορούσαν να τα δαγκώσουν. Μια βιντεοκάμερα κατέγραψε πόσα έντομα προσγειώθηκαν στο χέρι ενός εθελοντή σε σύγκριση με έναν τροφοδότη ζάχαρης στην άλλη πλευρά του κλουβιού. Συγκρίνοντας το βίντεο και τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, οι ερευνητές είδαν κάποια σαφή αποτελέσματα να προκύπτουν.

Οι συμμετέχοντες που έπιναν μπύρα ήταν 1,35 φορές πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια από εκείνους που δεν το έκαναν. Οι μικροσκοπικοί βρικόλακες ήταν επίσης πιο πιθανό να στοχεύσουν ανθρώπους που είχαν κοιμηθεί με κάποιον την προηγούμενη νύχτα. Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι το πρόσφατο ντους και το αντηλιακό κάνουν τους ανθρώπους λιγότερο ελκυστικούς για την εμμονική απειλή.

«Διαπιστώσαμε ότι τα κουνούπια έλκονται από εκείνους που αποφεύγουν το αντηλιακό, πίνουν μπύρα και μοιράζονται το κρεβάτι τους», έγραψαν οι ερευνητές σε ένα έγγραφο που ανέβηκε στον διακομιστή προεκτύπωσης bioRxiv. «Απλώς έχουν μια γεύση για τους ηδονιστές ανάμεσά μας.»

Προστασία από απειλή για τη δημόσια υγεία

Τα κουνούπια δεν είναι μόνο ενοχλητικά τσιμπήματα. είναι επίσης μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία επειδή μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες όπως η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός. Οποιαδήποτε έρευνα μπορεί να μας κρατήσει μακριά από το κακό είναι μια μεγάλη βοήθεια.

Αν και αυτή η μελέτη περιορίστηκε σε ένα μόνο φεστιβάλ και σε μερικούς από τους παρευρισκόμενους, εξακολουθεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το γιατί μερικοί άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί για τα κουνούπια. Και προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προστασίας από το δάγκωμα, όπως το αφρισμό στο αντηλιακό, το ντους τακτικά και ο περιορισμός της πρόσληψης μπύρας ή η αποφυγή του εντελώς.

Πηγή: Phys.org