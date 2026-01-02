Στις 12 Ιανουαρίου κάνουν πρεμιέρα οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2026, μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου, με τους καταναλωτές να έχουν μια ευκαιρία να επωφεληθούν από μειωμένες τιμές μετά τα δώρα των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς.

Ωστόσο, οι εκπτώσεις είναι μια περίοδο που πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός στις αγορές του καθώς υπάρχουν πολλές παραπλανητικές προσφορές. Γι αυτό, καλό είναι να κάνουν έρευνα αγοράς και να αξιοποιήσουν τις προσφορές με τον πιο ε[π[ικερδή γι αυτούς τρόπο.

Καθώς στις χειμερινές εκπτώσεις είναι προαιρετική η συμμετοχή των καταστημάτων, τα περισσότερα επιλέγουν να συμμετάσχουν, τηρώντας τους κανόνες διαφάνειας όπως η σωστή και ευκρινής αναγραφή της αρχικής και τελικής τιμής.

Επιπλέον, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύει πλήρως το πλαίσιο όπου τους καλύπτει σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, ψευδών τιμών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Οι καταναλωτές διατηρούν τα δικαιώματά τους και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι χειμερινές εκπτώσεις 2026 αναμένεται να κινητοποιήσουν έντονα την αγορά,