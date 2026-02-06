Στην σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας (2/2) οι αστυνομικές αρχές σε έλεγχο που πραγματοποίησαν σε διερχόμενο όχημα στην περιοχή της Γλυφάδας.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στο πλαίσιο της νυχτερινής τους περιπολίας, έκριναν ύποπτο όχημα στο οποίο επέβαινε ο 28χρονος και του έκαναν σήμα για έλεγχο.

Advertisement

Advertisement

Μετά από εξονυχιστικό έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών, τις οποίες ο 28χρονος είχε καλά κρυμμένες στον αεραγωγό του αυτοκινήτου. Πιο συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

10- συσκευασίες περιέχουσες -8,7- γραμμ. κοκαΐνη,



52- συσκευασίες περιέχουσες -100- γραμμ. ακατέργαστη κάνναβη,



2- κινητά τηλέφωνα και



το χρηματικό ποσό των -120- ευρώ.

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για παρόμοιες υποθέσεις. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.