Σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, στην περιοχή της Καλλιθέας, εντόπισαν οι αστυνομικοί και συνέλαβαν έναν 47χρονο ληστή, ο οποίος είχε αποδράσει από τις φυλακές της Τίρυνθας τον περασμένο Ιούνιο.

Τα στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας τον αναζητούσαν, μετά την απόδρασή του, και πληροφορήθηκαν ότι είχε βρει κρησφύγετο σε σπίτι, επί της οδού Δημοσθένους. Έθεσαν υπό επιτήρηση την περιοχή και, όταν βεβαιώθηκαν σε ακριβώς ποιο διαμέρισμα ήταν, οργάνωσαν επιχείρηση για τη σύλληψή του.

Ο 47χρονος είχε απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις αστυνομικές αρχές για διάφορα ποινικά αδικήματα, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ληστείες, σύσταση συμμορίας που διέπραττε κλοπές και πλαστογραφίες, αντίσταση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία, παράβαση των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών, περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για τροχονομικές παραβάσεις.

Είχε καταδικαστεί από το Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών να εκτίσει 20 χρόνια φυλάκιση για ληστείες κατά συναυτουργία από άτομα, που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου και πλαστογραφία. Είχε οδηγηθεί στις Αγροτικές Φυλακές της Τίρυνθας, όπου τον είχαν τοποθετήσει να μένει και να εργάζεται σε εξωτερικό χώρο. Από εκεί απέδρασε στις 23 Ιουνίου, λίγο πριν ανατείλει ο ήλιος.