Αναστάτωση επικράτησε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου από την «απόδραση» ασθενούς από την ψυχιατρική κλινική.

Ο 35 ετών περίπου ασθενής, όπως αναφέρει η ΠΑΤΡΙΣ έσπασε το τζάμι του δωματίου του και στη συνέχεια έκλεψε τα κλειδιά με τα οποία άνοιξε τις πόρτες της κλινικής και βγήκε στο δρόμο.

Advertisement

Advertisement

Έξω από το νοσοκομείο ακινητοποίησε διερχόμενο όχημα, κατέβασε την οδηγό και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Άνδρες του ΤΑΕ Μεσαράς τον εντόπισαν σε δρόμο προς Μεσαρά και κατάφεραν να τον ακινητοποίησαν ενώ κινούνταν με το κλεμμένο αυτοκίνητο.