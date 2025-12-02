“Χρυσές δουλειές” φέρεται ότι έκανε ένας 58χρονος από το Σουδάν, τον οποίο συνέλαβαν τα στελέχη του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης για πλαστογραφία. Κατηγορείται ότι διοργάνωνε παράνομες διακινήσεις μεταναστών, οι οποίοι είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας μέσω Κρήτης, δίνοντας τους πλαστά έγγραφα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 58χρονος λάμβανε από 600-900 ευρώ για κάθε πλαστό έγγραφο, ενώ από τη διακίνηση αποκόμιζε 2.000-3.500 ευρώ ανά μετανάστη.

Ειδικότερα, κατόπιν πολύμηνης έρευνας, έπειτα από κατάλληλη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, ταυτοποιήθηκε ο 58χρονος, ως υψηλής σπουδαιότητας ύποπτος (High Value Target), ο οποίος τουλάχιστον από τις αρχές του 2024, είχε οργανώσει εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, διοργανώνοντας παράλληλα και παράνομες προωθήσεις μεταναστών, κυρίως προς την Ιταλία.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) του, ο 58χρονος, έχοντας ως σημείο συνάντησης κατάστημα-καφετέρια σε περιοχή της Κυψέλης, πραγματοποιούσε τις περισσότερες επαφές με τους υποψήφιους «πελάτες» του.

Προκειμένου να αποκρύπτει την εγκληματική του δραστηριότητα, διατηρούσε οικία που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα», όπου λειτουργούσε πλήρες εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, το οποίο βρισκόταν πλησίον της καφετέριας με αποτέλεσμα να μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση ατόμων σε αυτό, ενώ χρησιμοποιούσε και δεύτερη οικία, την οποία χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης των υποψηφίων ατόμων για παράνομη διακίνηση.

Ο 58χρονος, σύναπτε συμφωνίες για την παράνομη προώθηση μεταναστών, με κόστος που κυμαινόταν κατά περίπτωση από -2.000- έως και -3.500- ευρώ το άτομο, ενώ από την εμπορία των εγγράφων αποκόμιζε από -600- έως -900- ευρώ το έγγραφο ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσής του.

Αφού λάμβανε το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων, κατήρτιζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, εξέδιδε αεροπορικά εισιτήρια και κατά περίπτωση μετέφερε τους μετανάστες στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργαστηρίου, καθώς και έτοιμα προς διάθεση ή προς κατάρτιση πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και συγκεκριμένα:

-113- δελτία ταυτότητας,

-14- διαβατήρια,

άδεια διαμονής και δελτίο ασύλου,

-2- κάρτες ασφάλισης,

-130- χαρτόσημα,

-2- φορητοί Η/Υ,

-4 φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB),

πολυμηχάνημα εκτυπωτής-σαρωτής,

-7- μεταλλικές μήτρες ανάγλυφων εντυπωμάτων,

-5- σφραγίδες εντυπωμάτων μελάνης,

-5- πρέσες χειρός,

-30- φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας,

πλήθος γραφικής ύλης,

-2- κινητά τηλέφωνα,

Ι.Χ.Ε και

το χρηματικό ποσό των -1.925- ευρώ.

Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο κατηγορούμενος, υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -120.000- ευρώ.

Τα κατασχεθέντα έγγραφα και τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.