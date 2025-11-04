Νέα ηλεκτρονική διασταύρωση πραγματοποιήσαν τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να βεβαιωθούν τα πρόστιμα σε παραβάτες ιδιοκτήτες οχημάτων που τα κινούν παράνομα χωρίς να έχουν εξοφλήσει τα Τέλη Κυκλοφορίας και χωρίς να έχουν σε ισχύ κάποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σχετικά με την αποστολή επιπλέον παραβάσεων καθώς οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ωστόσο και σε αυτή την αποστολή το κυβερνητικό επιτελείο επέλεξε την προειδοποίηση αντί για την αποστολή προστίμου, δίνοντας προθεσμία 15 ημερών στους παραβάτες οδηγούς να αποκτήσουν κάποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για να γλιτώσουν το τσουχτερό πρόστιμο που κυμαίνεται από 250 ευρώ έως και 1.000 ευρώ.

Συνολικά απεστάλησαν 187.301 ειδοποιητήρια, εκ των οποίων τα 99.498 αφορούν αφορούν σε μη καταβολή τελών κυκλοφορίας του 2025 από 80.758 φυσικά πρόσωπα και 4.452 νομικά πρόσωπα και 87.803 ειδοποιητήρια για μη συμμόρφωση ασφάλισης, εκ των οποίων τα 71.663 φυσικά πρόσωπα και τα 4.139 νομικά πρόσωπα.

Εξ αυτών, 87.026 οχήματα εντοπίστηκαν χωρίς συμμόρφωση και ως προς την ασφάλιση και ως προς τα τέλη κυκλοφορίας.

Συνολικά και στις δύο ηλεκτρονικές διασταυρώσεις έχουν ήδη αποσταλεί πάνω από 400.000 ειδοποιητήρια.

Όπως και στην πρώτη αποστολή ειδοποιητηρίων, σκοπός είναι οι πολίτες να ενημερωθούν για τις παραλείψεις συμμόρφωσης που έχουν εντοπιστεί ώστε να συμμορφωθούν, εντός 15 ημερών. Με την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα, που δε συμμορφώθηκαν, θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα.

Οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) τα στοιχεία επικοινωνίας τους, θα λάβουν sms και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι θα ειδοποιηθούν με email από την ΑΑΔΕ. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με κάποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους, θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις μέσω ταχυδρομείου.

Οι πολίτες, για να δουν τα ειδοποιητήρια που αφορούν τα οχήματά τους, θα πρέπει να επισκεφθούν την εφαρμογή oximata.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Μέσω της εφαρμογής, μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την κατάσταση μη συμμόρφωσης κάθε οχήματος και να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες.

Οι έλεγχοι υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την Α.Α.Δ.Ε., υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Στη διαδικασία αξιοποιούνται δεδομένα από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).