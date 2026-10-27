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Σε κλίμα συγκίνησης και με έντονο συμβολισμό, οι σπουδαστές της Ακαδημίας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ύψωσαν το μεσημέρι της Τρίτης (27/10) τη μεγαλύτερη ελληνική σημαία στο λιμάνι της Χίου, στον νότιο λιμενοβραχίονα.

Η γαλανόλευκη αποτελεί δωρεά του Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Μάρκου προς τον Δήμο Χίου, πριν από 13 χρόνια, και έκτοτε φυλάσσεται στην Ακαδημία. Η παρουσία της συνδέεται με τη ναυτική ιστορία του νησιού, αλλά και με τους Έλληνες ναυτικούς που ταξιδεύουν τη σημαία της χώρας σε κάθε γωνιά του κόσμου.

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Στην τελετή έδωσε το «παρών» η Φιλαρμονική, ενώ οι σπουδαστές πραγματοποίησαν παρέλαση στην προκυμαία. Παράλληλα, άγημα του στρατού συμμετείχε στην έπαρση της σημαίας.

Η υποστολή της γαλανόλευκης έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσης η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.