Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Κατά την έναρξη των αγώνων στο Μουντιάλ 2026, οι σημαίες του Ιράκ και της Σαουδικής Αραβίας δεν τοποθετούνται στο γρασίδι όπως οι υπόλοιπες εθνικές σημαίες.

Οι εθελοντές κρατούν τις συγκεκριμένες σημαίες υπερυψωμένες, καθώς φέρουν ιερά ισλαμικά κείμενα που απαγορεύεται να έρθουν σε επαφή με το έδαφος σύμφωνα με την παράδοση.

Για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, οι διοργανωτές εφαρμόζουν την ίδια πρακτική και για τη σημαία της εκάστοτε αντίπαλης ομάδας που αγωνίζεται απέναντι σε αυτές τις δύο χώρες.

Οι σημαίες άλλων χωρών με ισλαμικά σύμβολα, όπως η ημισέληνος, δεν τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης καθώς δεν αναγράφουν θρησκευτικά κείμενα πάνω στο ύφασμά τους.

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Είθισται κατά την έναρξη των ματς κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026 τεράστιες σημαίες των εθνικών ομάδων που παίζουν να ξεδιπλώνονται στο γήπεδο πριν από τον αγώνα. Ωστόσο, αυτό δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο για όλες τις χώρες. Οι σημαίες του Ιράκ και της Σαουδικής Αραβίας τυγχάνουν εξαιρετικής μεταχείρισης.

Ο παρατηρητικός τηλεθεατής ίσως να το έχει ήδη προσέξει: αυτές οι δύο σημαίες δεν είναι απλωμένες στο γρασίδι, αλλά κρατιούνται πάνω από το έδαφος από δεκάδες εθελοντές. Αυτό έχει να κάνει με τα θρησκευτικά κείμενα που αναγράφονται σε αυτές.

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Η σαουδαραβική σημαία απεικονίζει την Σαχάντα, την ισλαμική ομολογία πίστης: «Δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ, και ο Μωάμεθ είναι ο αγγελιοφόρος Του». Ένα σπαθί απεικονίζεται κάτω από το κείμενο. Η ιρακινή σημαία περιέχει τις λέξεις «Αλλάχ Ακμπάρ» (Ο Θεός είναι ο μέγιστος), μια θρησκευτική έκφραση κοινή στις ισλαμικές προσευχές και τελετουργίες.

Επειδή και οι δύο σημαίες περιέχουν λέξεις που χρησιμοποιούνται στις ισλαμικές προσευχές και λατρεία, σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση θεωρείται ασέβεια να τις αντιμετωπίζουμε σαν συνηθισμένα υφάσματα — να τις τοποθετούμε στο έδαφος, να καθόμαστε πάνω τους, να τις χρησιμοποιούμε ως πετσέτες ή να τις τυλίγουμε.

Οι διοργανωτές αποφάσισαν να το λάβουν αυτό υπόψη και να προσαρμόσουν την τελετή για αγώνες που αφορούν το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία. Για να αποφευχθεί η ξεχωριστή μεταχείριση ή η υπερβολική προσοχή μιας χώρας, η σημαία της αντίπαλης ομάδας στον ίδιο αγώνα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Η σημαία της αντίπαλης χώρας κρατιέται επίσης πάνω από το έδαφος αντί να τοποθετείται πάνω στο γρασίδι.

Πολλές άλλες χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία στον πληθυσμό τους — όπως η Αλγερία, το Μαρόκο, η Τουρκία ή η Τυνησία — έχουν ισλαμικά σύμβολα στις σημαίες τους, όπως ημισέληνο ή αστέρι, αλλά όχι πλήρη θρησκευτικά κείμενα. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι σημαίες αντιμετωπίζονται γενικά όπως άλλες εθνικές σημαίες κατά τη διάρκεια αθλητικών τελετών.