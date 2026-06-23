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Ο Έρλινγκ Χάλαντ πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση σημειώνοντας δύο γκολ, ενώ η νορβηγική ομάδα επέδειξε υψηλή αποτελεσματικότητα και ποιότητα σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Το Ιράκ ισοφάρισε προσωρινά με τον Αϊμέν Χουσεΐν, αλλά η Νορβηγία ανέκτησε τον έλεγχο και διεύρυνε το προβάδισμά της με τέρματα των Έστεγκαρντ και ενός αυτογκόλ του Χουσεΐν.

Η νίκη αυτή προσφέρει στη Νορβηγία τους πρώτους τρεις βαθμούς στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές αγωνιστικές προσδοκίες για την ομάδα.

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Η Νορβηγία επέστρεψε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον τρόπο που ονειρευόταν: νίκη, γκολ, ένταση και έναν Έρλινγκ Χάλαντ σε ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή. Οι Σκανδιναβοί επικράτησαν 4-1 του Ιράκ στο Γκίλετ Στέιντιουμ της Μασαχουσέτης, στην πρεμιέρα τους στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, στέλνοντας από νωρίς μήνυμα ότι δεν ήρθαν απλώς για τη συμμετοχή.

Το σκορ, βέβαια, δεν λέει όλη την αλήθεια για την εικόνα του αγώνα. Το Ιράκ είχε στιγμές, είχε ένταση, είχε αντίδραση και για αρκετά λεπτά έβαλε δύσκολα στη νορβηγική άμυνα. Όμως απέναντί του βρήκε μία ομάδα με ποιότητα, ύψος, εκτελέσεις και, κυρίως, έναν Χάλαντ που χρειάστηκε ελάχιστες φάσεις για να αφήσει το αποτύπωμά του.

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Η πρώτη μεγάλη προειδοποίηση ήρθε από την πλευρά του Ιράκ στο 13ο λεπτό, όταν ο Αλ-Χαμαντί βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά τη φάση. Η Νορβηγία απάντησε σταδιακά, πήρε μέτρα στο γήπεδο και στο 29′ βρήκε το γκολ που έψαχνε.

Ο Βόλφε ανέβηκε από αριστερά, γύρισε χαμηλά στην περιοχή και ο Χάλαντ, με κίνηση κλασικού σέντερ φορ, πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και έκανε το 0-1. Ήταν το πρώτο του γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, στην πρώτη του παρουσία στο μεγάλο ραντεβού.

Το Ιράκ, όμως, δεν κατέρρευσε. Στο 39′ ο Αλ-Αμαρί έβγαλε τη σέντρα και ο Αϊμέν Χουσεΐν με κεφαλιά νίκησε τον Νίλαντ για το 1-1, δίνοντας ξανά ζωή στην ομάδα του Γκράχαμ Άρνολντ.

Η ισορροπία κράτησε λίγο. Στο 43′, ένα σοβαρό λάθος στην άμυνα του Ιράκ έδωσε στον Χάλαντ την ευκαιρία που δεν συγχωρεί. Ο Ταχσίν γύρισε απρόσεκτα την μπάλα προς τον τερματοφύλακά του, ο Χασάν άργησε να αντιδράσει και ο Νορβηγός φορ μπήκε στη φάση, κέρδισε την κόντρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.

Το Ιράκ προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς πριν από την ανάπαυλα και απείλησε δύο φορές στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όμως η νορβηγική άμυνα άντεξε. Στην επανάληψη οι Ιρακινοί συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ της ισοφάρισης, χωρίς όμως να βρουν την καθαρή τελική που θα άλλαζε ξανά το παιχνίδι.

Η φάση που ουσιαστικά τελείωσε την αναμέτρηση ήρθε στο 76′. Ο Έντεγκαρντ εκτέλεσε κόρνερ, ο Έστεγκαρντ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-3. Από εκεί και πέρα, η Νορβηγία έλεγξε τον ρυθμό και στις καθυστερήσεις έδωσε ακόμη μεγαλύτερη έκταση στη νίκη της.

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Στο 90+6′, έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή του Ιράκ και προσπάθεια του Θόρστβεντ, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, με το γκολ να χρεώνεται ως αυτογκόλ στον Αϊμέν Χουσεΐν. Το τελικό 1-4 σφράγισε μια πρεμιέρα που για τη Νορβηγία είχε όλα όσα ήθελε: τρεις βαθμούς, ψυχολογία και τον Χάλαντ να μπαίνει με φόρα στο τουρνουά.

Για το Ιράκ, η ήττα ήταν βαριά αριθμητικά, αλλά όχι χωρίς σημάδια ανταγωνιστικότητας. Για τη Νορβηγία, αντίθετα, ήταν μια βραδιά επιστροφής με υπογραφή. Και όταν αυτή η υπογραφή είναι του Χάλαντ, κάθε συζήτηση για το «ταβάνι» των Σκανδιναβών μόλις αρχίζει.

Συνθέσεις

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Ιράκ: Χασάν, Αλί, Ταχσίν, Χασέμ, Ντοκσί, Αλ-Αμαρί, Ισμαϊλ (59′ Ικμπάλ), Μπαγιές (78′ Αλί), Γιασίμ (74′ Κασέμ), Αλ-Χαμαντί (59′ Φάρζι), Χουσεΐν (74′ Σαντούν).

Νορβηγία: Νίλαντ, Ριέρσον, Άγιερ, Χέγκρεμ, Βόλφε (73′ Έστεγκαρντ), Έντεγκαρντ (81′ Μπεργκ), Μπέργκε, Όρσενς (73′ Θόρσβεντ), Σόρλοθ (73′ Μπομπ), Νούσα (73′ Σχέλντερουπ), Χάλαντ.

Κάρτες

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Κίτρινη: Ταχσίν.

Διαιτητής

Πιέρ Ατσό από την Γκαμπόν.

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