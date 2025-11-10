Από σήμερα (10/11) και για έναν μήνα, η Θεσσαλονίκη θα μείνει χωρίς μετρό, καθώς πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες-δοκιμές για την επέκταση του δικτύπου μέχρι και την Καλαμαριά.

Η διακοπή στα δρομολόγια του μετρό αναμένεται να προκαλέσει κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με τα πρώτα προβλήματα να εντοπίζονται ήδη από το πρωί της Δευτέρας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Advertisement

Advertisement

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζονται από ανατολικά προς δυτικά στις μεγάλες οδικές αρτηρίες. Με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Καραμανλή από το ύψος της Βούλγαρη έως και το ύψος της Μπότσαρη. Συμφόρηση παρατηρείται επίσης σε διάφορα τμήματα της Εγνατίας, εντός κέντρου.

Η προσωρινή διακοπή στο μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσει μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2025, ενώ όπως είχε ενημερώσει η εταιρεία, ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου, προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων για την διευκόλυνση της επιβατικής κίνησης.

Σε ετοιμότητα ο ΟΑΣΘ

Την ίδια στιγμή, ο ΟΑΣΘ δηλώνει ότι έχει τεθεί ήδη σε ισχύ ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των αυξημένων αναγκών μετακίνησης για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, καθώς από σήμερα το μετρό θα διακόψει προσωρινά την λειτουργία του για έναν μήνα.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του ΟΑΣΘ, «Το πρόγραμμα προβλέπει τη δρομολόγηση μιας νέας λεωφορειακής γραμμής (η οποία θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό), την ενίσχυση τριών υφιστάμενων γραμμών (οι οποίες διέρχονται από περιοχές και άξονες που εξυπηρετεί το Μετρό), καθώς και τη δημιουργία άμεσης ομάδας δράσης, η οποία αποτελείται από οδηγούς και σταθμάρχες του ΟΑΣΘ που θα μπορούν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες δρομολόγησης λεωφορείων.

Για την υλοποίηση του προγράμματος ο ΟΑΣΘ, έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη τους, προχωρά στην αναστολή των αδειών των οδηγών και των απαραίτητων σταθμαρχών από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, κατά το χρονικό διάστημα δηλαδή που το μετρό θα παραμείνει κλειστό».

Όπως περιγράφει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, «Στον ΟΑΣΘ είμαστε σε… κόκκινο συναγερμό, για να μπορέσουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, να καλύψουμε τις ανάγκες μετακίνησης των επιβατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Σύμφωνα με τον Κ. Ταγγίρη, οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ «βάζουν πλάτη», αλλά και «την ψυχή τους» για να εξυπηρετήσουν τους επιβάτες σε μία κρίσιμη περίοδο, απευθύνοντας έκκληση στους οδηγούς να αφήνουν ανοιχτές τις λεωφορειολωρίδες.