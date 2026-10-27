Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Χριστίνα Μπόμπα εγκαινιάζει την τρίτη σεζόν του podcast της κάνοντας έναν απολογισμό της διετούς πορείας του και αναλύοντας τις αλλαγές που υιοθέτησε στην καθημερινότητά της.

Η ίδια παραδέχεται ότι έθετε σε προτεραιότητα τις επαγγελματικές υποχρεώσεις έναντι των προσωπικών της σχέσεων, γεγονός που την οδήγησε σε σταδιακή απομάκρυνση από τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Παράλληλα, η παρουσιάστρια αναφέρεται στην πίεση που αισθάνεται λόγω της διαρκούς έκθεσης στη δημοσιότητα και στην ανάγκη της να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων.

Τέλος, επισημαίνει ότι η αυστηρή αυτοκριτική και η προσπάθεια για την επίτευξη του τέλειου την ώθησαν στην ανάγκη για μια βαθύτερη εσωτερική αλλαγή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Χριστίνα Μπόμπα υποδέχεται την τρίτη σεζόν του podcast της «BeWell» κάνοντας έναν απολογισμό της διετούς πορείας του. Παράλληλα, αναφέρεται στα συμπεράσματα που αποκόμισε από τις συζητήσεις με τους καλεσμένους της και στις αλλαγές που υιοθέτησε στην καθημερινότητά της, με στόχο να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής της.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι για μεγάλο διάστημα έδινε προτεραιότητα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και στα μηνύματα που αφορούσαν τη δουλειά της, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τους δικούς της ανθρώπους.

Advertisement

Advertisement

«Κάθε λεπτό στο calendar μου ήταν κλεισμένο με υποχρεώσεις μου και με τις δραστηριότητες των παιδιών. Μία τάρτα που έστηνα από το μηδέν και πάνω από όλα τα social που δεν κλείνουν ποτέ.

Έμπαινα στο σπίτι και αντί να αφήσω την τσάντα και ένα αγκαλιάσω την οικογένειά μου, έβγαζα το κινητό και είχα χίλια μηνύματα κυριολεκτικά. Στα μηνύματα της δουλειάς απαντούσα μέσα σε λίγα λεπτά. Άφηνα αναπάντητα αυτά από τους ανθρώπους που αγαπώ», δήλωσε η Χριστίνα Μπόμπα.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς η διαρκής αναβολή της επικοινωνίας με αγαπημένα της πρόσωπα μπορούσε σταδιακά να δημιουργήσει απόσταση στις σχέσεις της.

«Έλεγα από μέσα μου ότι θα καταλάβει και θα την πάρω το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο ερχόταν και περνούσε. Το δεδομένο είναι ο πιο ήσυχος τρόπος να χάσεις έναν άνθρωπο. Δεν φεύγει με καυγά, αλλά με ένα μήνυμα που δεν απάντησες και μετά με άλλο ένα. Και μετά δεν στέλνει πια», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας την προσωπική της αναδρομή, η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε για την πίεση που έχει αισθανθεί κατά τη διάρκεια των έντεκα χρόνων που βρίσκεται στη δημοσιότητα, αλλά και για την αυστηρή κριτική που ασκούσε στον ίδιο της τον εαυτό.

«Και για να σταματήσω να κυνηγάω το τέλειο, έπρεπε πρώτα να αλλάξω κάτι πιο βαθύ. Τον τρόπο που μιλάω στον εαυτό μου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πόση ανακούφιση νιώθεις όταν γυρνάς σπίτι το βράδυ και βγάζεις τα παπούτσια σου; Η Δανάη Δεληγιώργη, ψυχοπαιδαγωγός και συγγραφέας, μου είπε σε αυτό το στούντιο ότι όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η ανακούφιση, τόσο μεγαλύτερη είναι η μάσκα που φοράς όλη μέρα», ανέφερε.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε, επίσης, στα σχόλια που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια για τις προσωπικές της επιλογές, την εμφάνιση και την οικογενειακή της ζωή, εξηγώντας πώς η ανάγκη να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων επηρέαζε τη συμπεριφορά της.

«Εγώ είμαι έντεκα χρόνια στη δημοσιότητα. Έντεκα χρόνια που κάθε μου επιλογή σχολιάζεται, όπως συμβαίνει σε όποιον εκτίθεται. Το σώμα μου, τα ρούχα μου, η εγκυμοσύνη μου, πώς μεγαλώνω τα παιδιά μου. Και για πολύ καιρό έκανα κάτι που νομίζω το κάνουμε όλοι. Απλώς εγώ το έκανα μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους. Προσπαθούσα να γίνω αυτό που περίμεναν οι άλλοι. Μίκρυνα τον εαυτό μου, άλλαζα αποφάσεις, φοβόμουν να ρισκάρω, να εκτεθώ, να τσαλακωθώ. Και η πιο σκληρή φωνή δεν ήταν πάντα των άλλων. Ήταν η δική μου. Η ανακούφιση το βράδυ ήταν τεράστια», εξομολογήθηκε η Χριστίνα Μπόμπα.