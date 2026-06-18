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Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή και αποκαλυπτική εμφάνιση πραγματοποίησε η Χριστίνα Μπόμπα στα MAD VMA, όπου μίλησε στις κάμερες και αναφέρθηκε τόσο στο στιλ της όσο και στη στάση του συζύγου της απέναντι στις ενδυματολογικές της επιλογές.

Όπως αποκάλυψε, ο Σάκης Τανιμανίδης όχι μόνο δεν εκφράζει ζήλια ή επιφυλάξεις όταν επιλέγει πιο τολμηρά σύνολα, αλλά συχνά την ενθαρρύνει να τα φορέσει.

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Συγκεκριμένα δήλωσε στο απόσπασμα που προβλήθηκε από την εκπομπή «Happy Day»: «Ο Σάκης δεν είναι από τους άντρες που θα κάνουν ζήλιες και θα μου πουν να μη φορέσω κάτι γιατί είναι προκλητικό. Αντιθέτως. Εγώ του λέω μήπως είναι πολύ κοντό ένα ρούχο και μου λέει, “όχι είναι τέλειο”».

Στη συνέχεια, η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας ότι πλέον επιλέγει να μην ασχολείται με αυτά.

Όπως είπε: «Τα αρνητικά σχόλια πλέον δεν τα κοιτάω. Πολλές φορές μου λένε φίλοι και γνωστοί μου τι μου γράψανε και απαντάω ότι δε το έχω δει καν».

Συμπλήρωσε ακόμη ότι: «Δεν τα κοιτάω, δεν ασχολούμαι πλέον. Είμαι και πολλά χρόνια πια στα media και στα social οπότε έχω ακούσει και πολύ καλά και πολύ κακά. Έχω δει ότι όλοι έχουν άποψη. Εγώ είμαι ήρεμη με τον εαυτό μου, κάνω αυτά που αγαπώ».

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης έχουν δημιουργήσει μαζί οικογένεια και είναι γονείς δύο παιδιών, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν αναπτύξει και επαγγελματική συνεργασία.