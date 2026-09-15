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Έξι περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης, ζητώντας την άμεση εξιχνίαση της εγκληματικής αυτής ενέργειας.

Οι οργανώσεις τονίζουν ότι το περιστατικό έπληξε σοβαρά τον απειλούμενο πληθυσμό του Μαυρόγυπα, ο οποίος προσπαθεί να ανακάμψει μετά από καταστροφικές πυρκαγιές.

Η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας αποτελεί πλέον κακούργημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη και επιβολή χρηματικού προστίμου.

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Μάρτιος 2026 και στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς, Λευκίμης, Σουφλίου σημειώνεται ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα κατά της άγριας ζωής. Τα καταγεγραμμένα θύματα δηλητηριασμένων δολωμάτων ανέρχονται σε εννέα Μαυρόγυπες και ακόμα 16 άγρια ζώα. Σεπτέμβριος 2026, έξι μήνες μετά τη μαζική δηλητηρίαση, έξι περιβαλλοντικές οργανώσεις καταθέτουν -ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης- κοινή μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας την εξιχνίαση της εν λόγω εγκληματικής ενέργειας.

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Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, Καλλιστώ και WWF Ελλάς, μέλη της Ομάδας Εργασίας Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα, σε κοινή ανακοίνωσή τους για τη γνωστοποίηση της μήνυσης κάνουν λόγο για «ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, και σίγουρα αυτό το οποίο έπληξε με μέγιστη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου Μαυρόγυπα στη Δαδιά. Έναν πληθυσμό που μετά από δύο καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή, δίνει ήδη μια δύσκολη μάχη να ανακάμψει».

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Όπως διευκρινίζουν, «τα μηνυθέντα περιστατικά δηλητηρίασης καταγράφηκαν εν μέσω της αναπαραγωγικής περιόδου του Μαυρόγυπα, και μόλις λίγες ημέρες μετά το επιτυχές φώλιασμα κάποιων ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές που έχει εγκαταστήσει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) στο Εθνικό Πάρκο, στο πλαίσιο των προσπαθειών διατήρησης του πληθυσμού του είδους, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023».

Ειδικότερα, εκτός από τους εννέα Μαυρόγυπες, μεταξύ των θυμάτων συμπεριλαμβάνονται τέσσερις Γερακίνες, τέσσερις Κόρακες, ένας Λύκος, πέντε Αλεπούδες, δύο Κουνάβια, ενώ ακόμη τρεις Μαυρόγυπες εντοπίστηκαν εγκαίρως ζωντανοί με συμπτώματα δηλητηρίασης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μεταξύ των ετών 1995-2025, έχουν εντοπιστεί στη Θράκη συνολικά 33 δηλητηριασμένοι Μαυρόγυπες, οι 22 εκ των οποίων εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς, Λευκίμης, Σουφλίου, με την πλειονότητα των περιστατικών δηλητηρίασης άγριας ζωής να παραμένουν ανεξιχνίαστα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι προαναφερθείσες περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Επικαλούμενες ότι σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, έχει επιτευχθεί η μείωση των περιστατικών χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, καθώς και την εξιχνίαση από τις αρμόδιες αρχές γειτονικών χωρών, όπως η Βουλγαρία, αντίστοιχων εγκλημάτων της άγριας πανίδας, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υπογραμμίζουν πως «…αν και το συγκεκριμένο περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος παραμείνει ανεξιχνίαστο, και εν τέλει ατιμώρητο, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις προσπάθειες δεκαετιών που γίνονται προκειμένου η δηλητηρίαση της άγριας ζωής να τύχει της αντιμετώπισης που χρήζει πρώτα από όλα φυσικά από το αρμόδιο Υπουργείο, όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και την κοινωνία…».

Σημειώνεται, τέλος, ότι η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας, χαρακτηρίζεται πλέον ως κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και με χρηματική ποινή.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ