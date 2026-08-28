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Νέα πρόκληση από την Τουρκία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου, καθώς τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Το UAV κινήθηκε σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη, καθώς και από το αεροδρόμιο της πόλης, στην περιοχή που βρίσκεται στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με πληρφορίες του onalert.gr, η Πολεμική Αεροπορία αντέδρασε άμεσα, με ένα ζεύγος ελληνικών F-16 να απογειώνεται με αποστολή την αναγνώριση και αναχαίτιση του τουρκικού UAV.

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Το περιστατικό σημειώνεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Άγκυρα φαίνεται να επαναφέρει υψηλότερα επίπεδα έντασης στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές κινήσεις και αξιοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αποστολές που δοκιμάζουν την ετοιμότητα και τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό UAV εισήλθε το πρωί στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει υποβάλει σχέδιο πτήσης. Στη συνέχεια παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και κινήθηκε στη βορειοανατολική Ελλάδα, σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη.

Η παρουσία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ μόλις το τουρκικό αεροσκάφος αντιλήφθηκε την παρουσία των ελληνικών μαχητικών, άλλαξε πορεία.

Υπό συνεχή παρακολούθηση από τα ελληνικά μαχητικά

Παρά την αλλαγή κατεύθυνσης, το τουρκικό UAV συνέχισε την πτήση του εντός του FIR Αθηνών, στην περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου. Η πορεία του πέρασε από την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Θάσο και τη Σαμοθράκη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος παρέμεινε υπό στενή παρακολούθηση από τα ελληνικά F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα της κατάστασης και έλεγχο των εξελίξεων.

Τελικά, το UAV πήρε ανατολική κατεύθυνση και επέστρεψε προς τις τουρκικές ακτές. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, την ώρα που το τουρκικό UAV βρέθηκε στην περιοχή κοντά στην Αλεξανδρούπολη, βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία πολιτικής πτήσης από το αεροδρόμιο της πόλης.

Παρά την ταυτόχρονη παρουσία του τουρκικού UAV στην περιοχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν δημιουργήθηκε σε κανένα σημείο κίνδυνος για το πολιτικό αεροσκάφος, ενώ ούτε επηρεάστηκε η ασφάλεια της πτήσης. Η κατάσταση παρέμενε υπό πλήρη έλεγχο, καθώς η Πολεμική Αεροπορία είχε ήδη κινητοποιηθεί και τα ελληνικά μαχητικά παρακολουθούσαν στενά κάθε κίνηση του τουρκικού UAV.