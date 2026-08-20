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Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ψυχολογική ανάταση των πεζών κατά την αναμονή τους στη διάβαση μέσω της σκέψης αγαπημένων προσώπων.

Ο δήμαρχος εξετάζει την επέκταση της παρέμβασης σε όλα τα φανάρια της κεντρικής λεωφόρου καθώς και σε διαβάσεις έξω από σχολεία.

Η κίνηση αυτή επιδιώκει να βελτιώσει τη διάθεση των πολιτών και να μειώσει τη δυσαρέσκεια κατά την αναμονή στους δρόμους.

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Μία κόκκινη καρδιά συντροφεύει από χθες στην Αλεξανδρούπολη τους πεζούς στην λίγων δευτερολέπτων αναμονή τους στη διάβαση προκειμένου να διασχίσουν τη Λεωφόρο Δημοκρατίας , την κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Με πρωτοβουλία του δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη, η καρδιά αντικατέστησε τον παραδοσιακό κόκκινο «Σταμάτη» των φαναριών -σε πρώτη φάση μόνο για τους πεζούς-, στον φωτεινό σηματοδότη μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών, σημείο με σημαντικό όγκο κίνησης πεζών και οχημάτων.

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«Είχα δει την κόκκινη καρδιά πριν χρόνια στους δρόμους της Ισλανδίας και ήταν μία ευχάριστη εικόνα στη θέα της οποίας ασυναίσθητα χαμογέλασα», δηλώνει στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Ζαμπούκης. Μία εικόνα που, όπως λέει, κάπως ξεχάστηκε επιστρέφοντας στην Αλεξανδρούπολη και σε μία καθημερινότητα αυξημένων απαιτήσεων, κυρίως ως προς τη διευθέτηση θεμάτων που συνδέονται με τη συνεχή βελτίωση της ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της πόλης.

Η ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση οχημάτων αλλά και πεζών που παρουσιάζει – κυρίως από τις αρχές της άνοιξης έως και το τέλος του φθινοπώρου- η πόλη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, ήταν εκείνη που επανέφερε στη μνήμη την εικόνα της κόκκινης καρδιάς.

Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Ζαμπούκη, είναι ταυτόχρονα με την ακινητοποίηση των πεζών να ενεργοποιείται στη θέα της καρδιάς το συναίσθημα, η χαρά στη σκέψη αγαπημένων προσώπων που περιμένουν να μας δουν. «Σκέψου στο φανάρι αυτούς που αγαπάς», αυτή είναι για εμένα η παρότρυνση της κόκκινης καρδιάς. Σ’ αυτά τα δευτερόλεπτα που διαρκεί το στοπ, σκέψου τους αγαπημένους σου, αυτούς που σε περιμένουν και σταδιακά -όσο κι αν βιαζόμαστε- ο χρόνος της αναμονής ίσως δε μας κάνει να δυσανασχετούμε και δεν επιχειρούμε να διασχίσουμε το δρόμο παραβιάζοντας τη σήμανση.

Στο επόμενο διάστημα σκεφτόμαστε να επεκταθεί σε όλα τα φανάρια πεζών κατά μήκος της Λεωφόρου Δημοκρατίας αλλά και έξω από τα σχολεία. Ακόμη κι αν η εικόνα της κόκκινης καρδιάς δεν λύνει κάποιο πρόβλημα -εν προκειμένω το κυκλοφοριακό- ωστόσο μπορεί να βελτιώσει έστω και στιγμιαία τη διάθεση που είναι η κινητήριος δύναμη σε μία καθημερινότητα υψηλών ταχυτήτων», καταλήγει ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης.