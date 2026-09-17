Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια αδέσποτη σκυλίτσα εντοπίστηκε σε κατάσταση σοβαρής παραμέλησης να περιφέρεται μόνη της στο χωριό Άνθεια της Αλεξανδρούπολης για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Το ζώο έφερε εκτεταμένες τριχομάζες στο σώμα του που δυσκόλευαν την κίνησή του, ενώ διαγνώστηκε με τη σοβαρή ασθένεια της διροφιλαρίωσης.

Το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Αλεξανδρούπολης περισυνέλεξε το φοβισμένο ζώο και ξεκίνησε την παροχή της απαραίτητης κτηνιατρικής φροντίδας.

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Σε παραμελημένη και άθλια κατάσταση εντοπίστηκε σκυλίτσα στο χωριό Άνθεια της Αλεξανδρούπολης, η οποία τρυγύριζε μόνη για άγνωστο χρονικό διάστημα, χωρίς να λαμβάνει καμία βοήθεια για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Σε ανάρτηση του «Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης», αναφέρεται ότι το ζωάκι «εντοπίστηκε φοβισμένο, εξαντλημένο και ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι σε κάθε ανθρώπινη προσέγγιση».

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Η κατάστασή της ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το τρίχωμά της είχε δημιουργήσει εκτεταμένες και συμπαγείς τριχομάζες που κάλυπταν μεγάλο μέρος του σώματός της. Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι πάσχει και από διροφιλαρίωση.

Αυτό μαρτυρά, ότι η σκυλίτσα πάλευε μόνη της να επιβιώσει, «χωρίς προστασία και χωρίς την απαραίτητη φροντίδα».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η σκυλίτσα περιφερόταν για άγνωστο χρονικό διάστημα στο χωριό Άνθεια, σε μια κατάσταση που μαρτυρούσε σοβαρή και παρατεταμένη παραμέληση.

Παρουσίαζε βαριά, γενικευμένη συμπίληση του τριχώματος, με εκτεταμένες και συμπαγείς τριχομάζες που περιέβαλλαν τον κορμό και τα άκρα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα παχύ και δυσκίνητο περίβλημα γύρω από το σώμα. Η κατάσταση του τριχώματος ήταν τέτοια ώστε να παρεμποδίζεται σημαντικά η φυσιολογική κινητικότητα και η άμεση εκτίμηση του δέρματος

Η ίδια παρέμενε φοβισμένη, εξαντλημένη και ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι σε κάθε ανθρώπινη προσέγγιση. Κάθε προσπάθεια απαιτούσε ηρεμία και ιδιαίτερη προσοχή. Με υπομονή και επιμονή, σήμερα το απόγευμα καταφέραμε τελικά να ολοκληρώσουμε την περισυλλογή της.

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Μεταφέρθηκε άμεσα στο κτηνιατρείο, όπου ξεκίνησε η διαδικασία της κτηνιατρικής φροντίδας και του απαραίτητου διαγνωστικού ελέγχου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για λοιμώδη νοσήματα αποκάλυψαν ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα: η σκυλίτσα πάσχει από διροφιλαρίωση, από Dirofilaria immitis.

Η εικόνα της σήμερα δεν είναι απλώς η εικόνα ενός αδέσποτου ζώου. Είναι η εικόνα ενός πλάσματος που για μεγάλο διάστημα πάλευε μόνο του να επιβιώσει, χωρίς προστασία και χωρίς την απαραίτητη φροντίδα.

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Σήμερα, όμως, αυτό άλλαξε.

Ο δρόμος σταμάτησε. Η περίθαλψη ξεκίνησε. Και μαζί της ξεκινά η δύσκολη προσπάθεια να ξανακερδίσει την υγεία, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη της».

Τι είναι η διροφιλαρίωση

Η διροφιλαρίωση σκύλου είναι σοβαρή παρασιτική ασθένεια, η οποία οφείλεται στα ενήλικα σκουλήκια του είδους Dirofilaria immitis. Τ α παράσιτα αυτά, μήκους έως περίπου 6 cm, εντοπίζονται κυρίως στις πνευμονικές αρτηρίες και στην καρδιά, προκαλώντας προοδευτικές και συχνά απειλητικές για τη ζωή βλάβες. Γι αυτό είναι και γνωστή με το κοινό όνομα σκουλίκια της καρδιάς.

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Ο σκύλος μολύνεται από τσίμπημα κουνουπιού, στο οποίο βρίσκεται η μολύνουσα μορφή του παρασίτου. Τα παράσιτα στη συνέχεια μεταναστεύουν μέσα στο σώμα του σκύλου, μέχρι να φτάσουν στα “όργανα στόχος”, μετά από διάστημα 6 μηνών. Αυτά είναι τα αγγεία των πνευμόνων και τα διαμερίσματα της καρδιάς. Εκεί τα παράσιτα ενηλικιώνονται και είναι σε θέση να παράγουν τις πρώιμες μορφές τους, τις μικροφιλάριες, οι οποίες και κυκλοφορούν στο αίμα του ζώου. Τα κουνούπια που τσιμπούν παρασιτούμενα ζώα προσλαμβάνουν τις μικροφιλάριες οι οποίες μέσα στο σώμα του κουνουπιού εξελίσσονται σε μολύνουσες μορφές. Έτσι το κουνούπι μπορεί να μολύνει και άλλους σκύλους κλείνοντας έτσι το βιολογικό κύκλο του παρασίτου.