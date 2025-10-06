Δικογραφία σε βάρος ενός 16χρονου για απειλή και προσβολή νεκρού σχημάτισαν οι αστυνομικοί, καθώς διαπίστωσαν ότι κρυβόταν πίσω από λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Tik Tok» και ανέβασε «Κ………………α που μιλάς πρόσεχε μην σε βρούμε μόνον» στον λογαριασμό της μητέρα του αστυνομικού των ΜΑΤ, Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος έπεσε νεκρός τον Δεκέμβριο του 2023, κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από γήπεδο στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ» άλλος χρήστης ανέβασε την ανάρτηση «Να πει κάποιος στον π……….ς γιο ότι αυτό το πανό μπαίνει δύο χρόνια και δε θα κατέβει μέχρι να γεμίσει σκατά ο τάφος του γιου του» αναφερόμενος στον αστυνομικό των ΜΑΤ, Γιώργο Λυγγερίδη,.

Από την εταιρεία «Χ», όμως, γνωστοποίησαν ότι βάσει της πολιτικής της δεν μπορεί να δώσει τα στοιχεία του χρήστη και ότι ένα τέτοιο αίτημα απαιτείται να υποβληθεί μέσω Συνθήκης Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής.