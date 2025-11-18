Μία απόφαση- σταθμό για τη φορολογική μεταχείριση από το Δημόσιο ήρθε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, που αποφάνθηκε πως είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας πενταετούς παραγραφής του δικαιώματος να επιβάλλει φόρο για χρήσεις προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με την απόφαση, κρίθηκε πως εφόσον προκύπτουν νέα στοιχεία, τα οποία δεν ήταν σε θέση να τα γνωρίζει η φορολογική αρχή όπως καταγγελία ως συμπληρωματικό στοιχείο, δικαιολογείται η παρέκταση της πενταετούς παραγραφής σε δεκαετή.

Υπό το πρίσμα αυτό, απορρίφθηκε αίτημα ανακοπής φορολογούμενου κατά ατομικής ειδοποίησης που έλαβε για την καταβολή φόρων. Όπως αναφέρεται, οι ενσωματωθείσες στην ατομική ειδοποίηση οφειλές στηρίχθηκαν στις οριστικές πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ αγροτών φορολογικών ετών 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Βάσει της γενικής πρόβλεψης, η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον ένδικο φόρο για τις ανωτέρω χρήσεις άρχισε από το τέλος του επόμενου έτους κάθε χρήσης και έληγε με την πάροδο της πενταετίας (ήτοι στις 31-12-2017 για την τελευταία χρήση).





Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, «η από 15/7/2015 καταγγελία αφορά την επίδικη παράβαση και αποτέλεσε τη βάση για την διενέργεια του ελέγχου στoν ανακόπτοντα, καθώς εισέφερε νέα στοιχεία, τα οποία δεν ήταν σε θέση να τα γνωρίζει η φορολογική αρχή, και την σύνταξη της σχετικής έκθεσης, βάσει της οποίας εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες καταλογιστικές πράξεις».

Και προστίθεται: «Η ανωτέρω καταγγελία, που περιήλθε στην αρμόδια ΔΟΥ αφότου παρήλθε η πενταετής παραγραφή, αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο που δικαιολογεί την παρέκταση της πενταετούς παραγραφής σε δεκαετή, αφού σε αυτό πέρα από την επώνυμη καταγγελία, περιέχονται ουσιώδεις πληροφορίες για την υπόθεση του ανακόπτοντος».

Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρει το dikastiko.gr, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση τα έτη 2004 και 2005 για τα οποία είχε παρέλθει και η δεκαετής προθεσμία παραγραφής, απέρριψε το αίτημα του φορολογούμενου, αναφέροντας πως «εν προκειμένω, η παραγραφή είναι δεκαετής και για τις χρήσεις 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 δεν είχε συμπληρωθεί κατά το χρόνο έκδοσης και κοινοποίησης των αντίστοιχων καταλογιστικών πράξεων (2017) απορριπτομένου του αντίθετου ισχυρισμού του».

Παράλληλα, έκρινε πως δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη υπόθεση η 1738/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας βάσει της οποίας η συνεχής παράταση της παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων για τα επίμαχα φορολογικά έτη είναι αντισυνταγματική.