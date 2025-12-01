Ο Δεκέμβριος, που φέτος ξεκινά σήμερα Δευτέρα, μοιάζει να πατάει γκάζι από την πρώτη κιόλας μέρα: λήξεις, προθεσμίες, δώρα, τραπέζια, μετακινήσεις. Μέχρι να φτάσουμε στην αλλαγή του χρόνου, ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει ήδη δοκιμαστεί σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας με τις «σκληρές» υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Πρώτος μεγάλος λογαριασμός, τα τέλη κυκλοφορίας. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου πρέπει να έχουν πληρωθεί, ειδάλλως ο φορολογούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμο που φτάνει στο 100% του ποσού. Για πολλά νοικοκυριά, ειδικά με δεύτερο αυτοκίνητο, αυτό σημαίνει αρκετές εκατοντάδες ευρώ μόνο για να μείνουν τα οχήματα νόμιμα στον δρόμο.

Στον ίδιο μήνα συχνά «κουμπώνουν» και άλλες υποχρεώσεις, όπως δόσεις φόρου εισοδήματος, δόσεις ΕΝΦΙΑ (αν δεν έχουν εξοφληθεί νωρίτερα), ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, τυχόν ρυθμίσεις οφειλών που τρέχουν σε σταθερές μηνιαίες δόσεις. Έτσι, πριν ακόμη ανάψουν τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος έχει φύγει υποχρεωτικά προς το κράτος.

Ο Δεκέμβριος, ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα, είναι και μήνας με πολλές ονομαστικές εορτές, που μεταφράζονται σε δώρα, κεράσματα και εξόδους. Μεταξύ των πιο γνωστών:

4/12: Αγία Βαρβάρα – γιορτάζουν οι Βαρβάρα, Βαρβούλα

5/12: Άγιος Σάββας – γιορτάζουν οι Σάββας, Σαββούλα

6/12: Άγιος Νικόλαος – γιορτάζουν οι Νίκος, Νικόλας, Νικολέτα

12/12: Άγιος Σπυρίδων – γιορτάζουν οι Σπύρος, Σπυριδούλα

15/12: Άγιος Ελευθέριος – γιορτάζουν οι Λευτέρης, Ελευθερία

17/12: Άγιος Διονύσιος – γιορτάζουν οι Διονύσης, Διώνη

25/12: Χριστούγεννα – γιορτάζουν οι Χρήστος, Χριστίνα, Χριστόφορος

27/12: Άγιος Στέφανος – γιορτάζουν οι Στέφανος, Στέφη, Στεφανία

Ανάλογα με τον οικογενειακό και φιλικό κύκλο, ο λογαριασμός ανεβαίνει: μικρά δώρα, μπουκάλια κρασί, γλυκά, έξοδοι για φαγητό, ακόμη και ταξιδάκια για να βρεθούμε σε άλλη πόλη για τη γιορτή κάποιου δικού μας.

Στο κέντρο του Δεκέμβρη στέκονται τα Χριστούγεννα και λίγο μετά η Πρωτοχρονιά, με ένα ολόκληρο «πακέτο» εξόδων:

• Χριστουγεννιάτικα τραπέζια στο σπίτι ή σε ταβέρνα/εστιατόριο

• Δώρα για παιδιά, βαφτιστήρια, φίλους, συναδέλφους

• Στολισμός σπιτιού (δέντρο, λαμπάκια, διακοσμητικά)

• Ρούχα και παπούτσια για τις γιορτινές εμφανίσεις

• Έξοδοι για ποτό, ρεβεγιόν, live μουσικές σκηνές

Προσθέστε και την Πρωτοχρονιά, με νέο γύρο από τραπέζια, βασιλόπιτες, γιορτή του Βασίλη και της Βασιλικής, αλλά και την ψυχολογία του «ας τα δώσουμε τώρα και βλέπουμε από Γενάρη».

Και μέσα σε όλα αυτά να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει για τα καλά στον χειμώνα που ανεβάζει τους λογαριασμούς. Ο Δεκέμβριος είναι από τους πιο κρύους μήνες. Αυτό σημαίνει: αυξημένη θέρμανση (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, κλιματιστικά), μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος από φωτισμούς, μαγείρεμα, παραμονή περισσότερων ωρών στο σπίτι, πιθανές μετακινήσεις (καύσιμα, διόδια, εισιτήρια) για εκδρομές ή επισκέψεις σε συγγενείς.

Όλα αυτά δεν φαίνονται πάντα στο καθημερινό πορτοφόλι, αλλά αποτυπώνονται καθαρά στους λογαριασμούς που θα φτάσουν τον Ιανουάριο.

Τελικά, πόσο μας κοστίζει ο Δεκέμβριος; Αν βάλει κανείς στην ίδια ζυγαριά υποχρεωτικές πληρωμές προς το Δημόσιο, ονομαστικές εορτές, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, αυξημένο κόστος ενέργειας και μετακινήσεων, ο Δεκέμβριος διεκδικεί με άνεση τον τίτλο του πιο πολυδάπανου μήνα του χρόνου. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα ποσά, αλλά και το ότι όλα πέφτουν μαζεμένα, μέσα σε 31 ημέρες που κυλούν με γρήγορους ρυθμούς και υψηλές προσδοκίες. Και κάπως έτσι, ο μήνας που υπόσχεται «μαγεία γιορτών» καταλήγει συχνά να αφήνει πίσω του ένα… ξοδεμένο πορτοφόλι και έναν Ιανουάριο που ξεκινά με σφίξιμο στον προϋπολογισμό.

ΥΓ.: Σε καμία περίπτωση δεν έχω υπολογίσει μισθούς που δε φτάνουν μέχρι της 20 του μηνός. Ή τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ή τους αγρότες με τα χρεωστούμενα. Ή εκείνους που τρέχουν με κόκκινα δάνεια. Για όλους αυτούς και για πολλούς ακόμα, το σχετικό άρθρο είναι απλώς ένα ανάγνωσμα σαν παραμύθι.

