Η Ειρήνη Μουρτζούκου αναμένεται να υποδείξει άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής.

Όπως ανέφερε ο συνήγορός της, η Μουρτζούκου βρίσκεται πλέον σε πιο ήρεμο περιβάλλον, μετά από ορισμένα μικρά επεισόδια που είχαν προηγηθεί. Τα περιστατικά αυτά, όπως τόνισε, δεν ήταν σοβαρά, καθώς πρόκειται για κελιά προστασίας όπου κρατούνται προφυλακισμένοι με ιδιαίτερες υποθέσεις.

Παράλληλα, μιλώντας στο Mega, ο κ. Αλεξανδρής διευκρίνισε πως είναι λανθασμένη η εντύπωση περί «VIP κελιών», σημειώνοντας ότι «οι κρατούμενες δεν βλέπουν το φως του ήλιου και δεν βγαίνουν στο προαύλιο». Η πελάτισσά του, όπως είπε, προσπαθεί να εγκλιματιστεί, ενώ έχει εγκριθεί αίτημα για ψυχιατρική εξέταση. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του Παναγιωτάκη».

Νέα στοιχεία στην υπόθεση

Ο κ. Αλεξανδρής τόνισε πως η Μουρτζούκου δεν θα είναι η μοναδική κατηγορούμενη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλου προσώπου, εφόσον τελικά αποδειχθεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

«Έχει ομολογήσει αβίαστα τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ωστόσο αρνείται σταθερά για τον Παναγιωτάκη» δήλωσε, προσθέτοντας ότι σε γραπτά της ήδη κατονομάζει άτομα, τα οποία ενδέχεται να αναφέρει δημοσίως στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μουρτζούκου θα μιλήσει ανοιχτά όταν υπάρξει σαφής εικόνα για το αν πρόκειται για εγκληματική πράξη, διευκρινίζοντας «τι ακριβώς έκανε ο καθένας που βρισκόταν εκεί».

«Ήταν λύτρωση για εκείνη να αναλάβει τις δικές της ευθύνες, αλλά δεν πρόκειται να επωμιστεί των άλλων» ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η υπόθεση δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο, αλλά περισσότερους εμπλεκόμενους.

Καταλήγοντας, έκανε λόγο για «καταλυτικό ρόλο άλλου ανθρώπου σε όλη την ιστορία».