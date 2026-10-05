Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος καταγγέλλει την παροχή υπηρεσιών υγείας από άτομα που στερούνται των απαραίτητων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

Ο νόμος 5194/2025 θεσμοθέτησε το επάγγελμα του διαιτολόγου και όρισε αυστηρές ποινές για όσους χρησιμοποιούν παράνομα τον τίτλο ή ασκούν διαιτολογικές πράξεις.

Ο Σύλλογος δημιούργησε ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του για την υποβολή αναφορών σχετικά με περιστατικά αντιποίησης του επαγγέλματος και παραπλανητικής παροχής υπηρεσιών.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει δέκα εγκλήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για τη δίωξη προσώπων που παραβιάζουν τη νέα νομοθεσία.

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Άτομα που δηλώνουν διαιτολόγοι παρέχοντας υπηρεσίες υγείας χωρίς να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καταγγέλει σ Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος,καλώντας τους πολίτες να είναι αιδιάιτερα προσεκτικοί σε ποιους απευθύνονται.

«Η Πολιτεία, εισακούοντας τις χρόνιες εκκλήσεις του κλάδου, θέσπισε πρόσφατα με τον νόμο 5194/2025, ρυθμιστικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του διαιτολόγου -διατροφολόγου», σημειώνει ο Σύλλογο ςυπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες θα μπορούν πλέον να γνωρίζουν ποιοι πραγματικά διαθέτουν πτυχίο για να ασκούν νόμιμα το επάγγελμα.

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Όπως αβαφέρει:

α) συστάθηκε ο «Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος» ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που αποτελεί τον θεσμικό φορέα της διαιτολογικής κοινότητας, με υποχρεωτική εγγραφή όλων των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων,

β) εισήχθη ο ορισμός της διαιτολογικής και διατροφολογικής πράξης και

γ) ορίστηκαν αυστηρές ποινές για όποιον χρησιμοποιεί τον τίτλο του διαιτολόγου – διατροφολόγου, χωρίς να διαθέτει πτυχίο ή τα προβλεπόμενα για την άσκηση της διαιτολογίας – διατροφολογίας προσόντα, για όποιον εκτελεί πράξεις αρμοδιότητας διαιτολόγου – διατροφολόγου ή για όποιον διαφημίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, την εκτέλεση διαιτολογικών – διατροφολογικών πράξεων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Μετά την οριστικοποίηση του μητρώου μελών τον Μάϊο του 2026, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έθεσε ως στόχο τον περιορισμό της δραστηριότητας των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα, χωρίς να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

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Δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (https://hdna.gr/anafores/) μέσω της οποίας, πολίτες, μέλη του Συλλόγου και άλλοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένες αναφορές για περιστατικά που ενδέχεται να αφορούν παράνομη ή αντιδεοντολογική άσκηση του επαγγέλματος, αντιποίηση επαγγελματικής ιδιότητας, παραπλανητική παροχή υπηρεσιών διατροφής ή άλλες πρακτικές που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών.

Δέκα αναφορές για ψεύτικους διαιτολόγους

Ήδη, μέχρι σήμερα, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει επεξεργασθεί 10 αναφορές και έχει ασκήσει αντίστοιχες εγκλήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ζητώντας την ποινική καταδίκη των υπευθύνων προσώπων. Συγκεκριμένα, ασκήθηκαν εγκλήσεις για την δραστηριότητα προσώπων που παραβιάζουν την ανωτέρω νομοθεσία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης, του Νέου Ηρακλείου Αττικής, κυρίως, δε, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, facebook) και στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τον τίτλο του διαιτολόγου διατροφολόγου και διαφημίζοντας την εκτέλεση των διαιτολογικών πράξεων, χωρίς να είναι μέλη του Συλλόγου και χωρίς να διαθέτουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος του π.δ. 133/2014.

Ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος βρίσκεται σε συνεργασία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του με τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την προάσπιση του κλάδου και την θωράκιση της δημόσιας υγείας.

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