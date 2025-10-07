Σταδιακά αποκαθίσταται η βλάβη στη γραμμή 3 του Μετρό που είχε ακινητοποιήσει συρμούς για αρκετή ώρα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συνωστισμός.

Η αιτία της βλάβης παραμένει άγνωστη.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες είχαν ακινητοποιηθεί συρμοί στους Αμπελόκηπους και το Μοναστηράκι δημιουργώντας ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό .

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Αμπελόκηποι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της Γραμμής. Σταδιακά αποκαθίσταται το πρόβλημα, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».