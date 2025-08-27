Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ (26/8) στα Καμίνια, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν 5χρονο αγόρι μόνο του στο μπαλκόνι διαμερίσματος πρώτου ορόφου, να πετάει αντικείμενα στον δρόμο.

Το παιδί βρισκόταν χωρίς επίβλεψη, καθώς κανένας ενήλικας δεν ήταν παρών στο διαμέρισμα, ενώ η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη.

Οι αστυνομικοί αναρριχήθηκαν στο μπαλκόνι για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του παιδιού, παραμένοντας στο σημείο μέχρι την άφιξη συγγενικού προσώπου.

👮‍♂️ Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

Περίπου 40 λεπτά αργότερα, έφτασε στο διαμέρισμα η 17χρονη αδελφή του αγοριού, η οποία δήλωσε πως είχε αφήσει το παιδί με την 19χρονη αδελφή τους. Ωστόσο, όπως προέκυψε, εκείνη είχε φύγει, αφήνοντας το μικρότερο αδελφάκι της χωρίς επίβλεψη.

Με εντολή του εισαγγελέα Πειραιά, αναζητείται η 19χρονη προκειμένου να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ σχηματίζεται δικογραφία και σε βάρος της μητέρας των παιδιών, η οποία φέρεται να απουσίαζε στην Καλαμάτα για λόγους εργασίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με τις αρμόδιες Αρχές να ερευνούν περαιτέρω τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και την ενδεχόμενη παραμέληση εποπτείας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν τα παιδιά της οικογένειας είχαν μείνει στο Παίδων για τρεις μήνες ύστερα από εισαγγελική εντολή.