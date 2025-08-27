Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα το βράδυ της Τρίτης (26/8) στα Καμίνια, όπου άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. χρειάστηκε να σκαρφαλωσουν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, προκειμένου να σώσουν ένα 5χρονο αγόρι, το οποίο βρισκόταν εκεί δίχως την επίβλεψη κανενός συγγενικού του προσώπου.

Συγκεκριμένα, ομάδα ΔΙ.ΑΣ. πραγματοποιούσε περιπολία, όταν έλαβε σήμα για ένα ανήλικο που βρισκόταν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το παιδί και συνειδητοποίησαν πως η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη, γεγονός που τους ανησύχησε ακόμη περισσότερο για την ασφάλεια του ανηλίκου.

Οπως φαίνεται και στο βίντεο που κοινοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. στα social media, οι αστυνομικοί σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι του διαμερίσματος προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι το παιδί δεν θα πέσει από ύψος.

Ανδρες της ΕΛ.ΑΣ. παρέμειναν στο εν λόγω σημείο μέχρι να εμφανιστεί κάποιο συγγενικό πρόσωπο του 5χρονου. Ύστερα από 40 λεπτα, μπήκε στο σπίτι η αδελφή του αγοριού. Η 17χρονη είπε στους αστυνομικούς πως είχε αφήσει τον 5χρονο μαζί με την 19χρονη αδερφή της, η οποία όμως απουσίαζε και δεν εντοπίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα των παιδιών βρίσκεται στην Καλαμάτα.

Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των Αρχών, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, με τον 5χρονο να είναι πλέον ασφαλής.

Το διαταραγμένο οικογενειακό περιβάλλον

Πρόκειται για μια οικογένεια που αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως εξήγησε η ενήλικη αδερφή του 5χρονου αγοριού. Στο παρελθόν, τα παιδιά της οικογένειας είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων με εισαγγελική εντολή για 3 μήνες.

Την Τρίτη (26/8), η 19χρονη ήταν εκείνη που όφειλε να φροντίσει τα αδέλφια της. Όπως δήλωσε η ίδια: «εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ […] Του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω 2-3 πράγματα που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμία πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα […] και δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι. Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. […] Τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι».

Εν συνεχεία, η 19χρονη ανέλαβε την ευθύνη δηλώνοντας: «ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το είχα πάρει μαζί μου πολύ απλά».