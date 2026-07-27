Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι νέες έξυπνες κάμερες στην Αθήνα εντοπίζουν πλέον τα οχήματα που σταματούν παράνομα πάνω στις διαβάσεις πεζών.

Η παράβαση αυτή επιφέρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Οι οδηγοί που δεν παραχωρούν προτεραιότητα σε πεζούς που διασχίζουν νόμιμα τον δρόμο τιμωρούνται με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος.

Παράλληλα, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας επιβάλλει πρόστιμο 30 ευρώ στους πεζούς που αγνοούν τις διαβάσεις ή παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη.

Η οδική ασφάλεια απαιτεί τον σεβασμό των κανόνων από όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.

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Η εικόνα είναι καθημερινή σε κάθε ελληνική πόλη. Αυτοκίνητα και, κυρίως, μοτοσικλέτες σταματούν πάνω στις διαβάσεις πεζών, αναγκάζοντας ηλικιωμένους, γονείς με καροτσάκια και ανθρώπους με αναπηρία να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα για να συνεχίσουν την πορεία τους. Πρόκειται για μία από τις πιο αντικοινωνικές συμπεριφορές στους δρόμους και, επιτέλους, φαίνεται πως έρχεται η ώρα να πληρωθεί ακριβά.

Οι νέες «έξυπνες» κάμερες που εγκαθίστανται σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας δεν καταγράφουν μόνο όσους περνούν με κόκκινο. Μπορούν πλέον να εντοπίζουν και όσους σταματούν πάνω στη γραμμή διακοπής ή καταλαμβάνουν τη διάβαση πεζών, ακόμη κι αν δεν έχουν παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη. Για την παράβαση αυτή προβλέπεται πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

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Καμία δικαιολογία για όσους πατούν τις διαβάσεις

Η διάβαση πεζών δεν είναι χώρος αναμονής για τα οχήματα. Είναι χώρος προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Όποιος την καταλαμβάνει, στερεί από τον πεζό το μοναδικό σημείο όπου δικαιούται να αισθάνεται ασφαλής. Και αν κάτι πρέπει να αλλάξει στη χώρα μας, είναι ακριβώς αυτή η νοοτροπία της «βολικής παρανομίας».

Εξίσου αυστηρός είναι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και απέναντι στους οδηγούς που δεν παραχωρούν προτεραιότητα σε πεζούς οι οποίοι διασχίζουν νόμιμα τη διάβαση. Η συγκεκριμένη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 40 ημέρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται με τον νέο ΚΟΚ.

Υποχρεώσεις έχουν όμως και οι πεζοί

Η οδική ασφάλεια δεν αφορά μόνο τους οδηγούς. Και οι πεζοί οφείλουν να τηρούν τον ΚΟΚ.

Όποιος διασχίζει τον δρόμο εκτός διάβασης, ενώ υπάρχει διάβαση σε κοντινή απόσταση, ή περνά με κόκκινο πεζοφάναρο, διαπράττει επίσης παράβαση. Για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη από πεζό προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ, ενώ η ίδια υποχρέωση προσοχής ισχύει και για την παράνομη διέλευση εκτός των προβλεπόμενων σημείων.

Η οδική ασφάλεια δεν επιτυγχάνεται με δικαιολογίες ούτε με τη γνωστή ελληνική λογική του «δεν πειράζει». Επιτυγχάνεται όταν όλοι, οδηγοί και πεζοί, σέβονται τους ίδιους κανόνες. Γιατί η διάβαση πεζών δεν είναι μία λευκή διαγράμμιση στην άσφαλτο. Είναι μια γραμμή που χωρίζει την υπευθυνότητα από την τραγωδία.