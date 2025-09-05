Βελτιωμένη κρίνεται η κατάσταση των δυο ανήλικων παιδιών ηλικίας 4 ετών περίπου, τα οποία χθες μεταφέρθηκαν από τους γονείς τους σε άσχημη κατάσταση στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Τα παιδιά που ζουν στην περιοχή Πανοράματος Διδυμοτείχου, μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γονέων έπαιζαν σε χωράφι που βρίσκονταν κοντά στη συνοικία που μένουν και μάλλον όπως είπαν, εισέπνευσαν ή έφαγαν ουσία φυτοφαρμάκου. Αποτέλεσμα ήταν τα παιδιά να έρθουν το ένα λιπόθυμο και το άλλο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πατέρας, έφερε λίγο αργότερα κάποια παλιά κουτιά από φυτοφάρμακα που βρέθηκαν στο χώρο. Οι γιατροί και παιδίατροι προσπάθησαν αμέσως να παράσχουν την πρέπουσα αγωγή αν και δεν γνώριζαν ποια ήταν η ουσία που τους έφερε σε αυτή την κατάσταση.

Εάν στην πορεία δεν αλλάξει κάτι, αύριο θα πάρουν εξιτήριο ενώ οι εξετάσεις τους έχουν σταλεί για περαιτέρω διερεύνηση στη Θεσσαλονίκη. Από τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι δεν είναι φυτοφάρμακο αυτό που προκάλεσε δηλητηρίαση στα δυο ανήλικα παιδάκια.