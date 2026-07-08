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Το δικαστήριο έκρινε ότι ο θόρυβος των αεροσκαφών συνιστά σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση, ανεξάρτητα από τα θεσμοθετημένα όρια ντεσιμπέλ.

Οι δικαστές κατέδειξαν ότι οι πρακτικές των χειριστών για τη μείωση του κόστους πτήσεων προκαλούν περιττή ηχορρύπανση στην περιοχή.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας υποχρεούται εντός τεσσάρων μηνών να εγκαταστήσει μηχανισμό παρακολούθησης των πτήσεων και να επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις, η Αρχή θα αντιμετωπίσει χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων ευρώ ανά περίπτωση.

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Μια σημαντική απόφαση για την προστασία του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των πολιτών εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικαιώνοντας κατοίκους και φορείς στα Μεσόγεια στην πολυετή προσπάθειά τους να θέσουν όρια στην αεροπορική ηχορρύπανση.

Η δικαστική νίκη αποτελεί το επιστέγασμα της νομικής προσπάθειας που ανέλαβαν ο Δήμος Μαρκόπουλου, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, το Πανελλήνιο Σωματείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λειτουργίας Αερολιμένων, καθώς και πλήθος μόνιμων κατοίκων, στρεφόμενοι κατά της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) και του Ελληνικού Δημοσίου.

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Οι κάτοικοι, που ζουν σε άμεση γειτνίαση με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κατάφεραν να αναδείξουν με τεκμηριωμένο τρόπο ότι η διαρκής έκθεσή τους στον θόρυβο των αεροσκαφών δεν αποτελεί απλώς μια όχληση, αλλά προσβολή της προσωπικότητάς τους. Υπό την καθοδήγηση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, Απόστολου Παπακωνσταντίνου, οι προσφεύγοντες κατέδειξαν ότι η έλλειψη επαρκών μέτρων ελέγχου από τη διοίκηση καθιστά το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής μη βιώσιμο.

Τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Θορυβώδεις πτήσεις αεροπλάνων: Το σκεπτικό της απόφασης

Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι η ποιότητα της ζωής των πολιτών δεν μπορεί να υποχωρεί μπροστά στις τυπικές μετρήσεις των αεροπορικών εταιρειών. Στο σκεπτικό της απόφασης υπογραμμίζεται πως «οι εκπομπές στιγμιαίου θορύβου άνω των 70db δεν συνιστούν μεν παράβαση των θεσμοθετημένων ορίων αεροπορικού θορύβου, παρά ταύτα, δεν παύουν να αποτελούν μορφή σοβαρής περιβαλλοντικής ρύπανσης και να είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία, διαταράσσοντας σημαντικά τον αναγκαίο για την ανθρώπινη προσωπικότητα ζωτικό περιβάλλοντα χώρο και αλλοιώνοντας την κοινή ωφέλεια που πηγάζει από τη χρήση του».

Η δίκη φώτισε τις πρακτικές των χειριστών αεροσκαφών, οι οποίοι, επιδιώκοντας τη μείωση του χρόνου και του κόστους των πτήσεων, συχνά παρακάμπτουν τους κανόνες που προστατεύουν το περιβάλλον. Όπως επισημάνθηκε, η συχνή παραβίαση της διαδικασίας ταχείας ανόδου (NADP-A) και η αλόγιστη χρήση της μέγιστης ανάστροφης ώσεως κατά την προσγείωση αποτελεί «πρακτική που προκαλεί έντονη ηχορρύπανση χωρίς να είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των πτήσεων».

Πηγή: EUROKINISSI

Με βάση τα παραπάνω, το δικαστήριο έκρινε ότι η διοίκηση είχε την ευθύνη για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Για τον λόγο αυτό έθεσε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, υποχρεώνοντας την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εντός τεσσάρων μηνών να θέσει σε ισχύ έναν μηχανισμό συστηματικής παρακολούθησης της τήρησης της διαδικασίας ταχείας ανόδου (NADP-A), να καταγράφει με ακρίβεια τις παραβάσεις των χειριστών και να προχωρά στην επιβολή κυρώσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα τηρείται η απαγόρευση της χρήσης της μέγιστης ανάστροφης ώσεως.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, το Πρωτοδικείο Αθηνών όρισε χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω αποφάσεις.

(Πηγή: dikastiko.gr)