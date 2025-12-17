Υπέρ της καταδίκης όλων των κατηγορουμένων της Χρυσής Αυγής, όπως κατηγορούνται τάχθηκε η εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Κυριακή Στεφανάτου, προτείνοντας την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων, υιοθετώντας πλήρως το κατηγορητήριο.

Το σύνολο των αποδιδόμενων πράξεων αφορά τη συγκρότηση και λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης, τη δολοφονία του μουσικού Παύλου Φύσσα, καθώς και τη δολοφονική επίθεση εις βάρος Αιγυπτίων αλιεργατών.

Στο πλαίσιο της σημερινής αγόρευσης, η εισαγγελέας ανέλυσε διεξοδικά και κατά πρόσωπο τη δράση των πρώην βουλευτών της Χρυσής Αυγής, βασιζόμενη σε δημόσιες τοποθετήσεις, συγκεκριμένες συμπεριφορές και αποδεικτικά στοιχεία, αντικρούοντας έναν προς έναν τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης.

«Ζητώ να κηρυχθούν ένοχοι όλοι όπως και πρωτοδίκως»

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε στον ρόλο του Νίκου Μιχαλολιάκου, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον απόλυτο και αδιαμφισβήτητο αρχηγό της οργάνωσης, με πλήρη γνώση και εποπτεία των ενεργειών της.

Όπως σημείωσε, ο ίδιος εξέφραζε ανοιχτά τη ναζιστική του ιδεολογία, ενώ οι δηλώσεις του παρουσίαζαν αντιφάσεις, καθώς μεταβάλλονταν ανάλογα με το ακροατήριο, με μεταγενέστερους ισχυρισμούς περί παρερμηνείας.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Χρυσή Αυγή επιχειρούσε να επιβάλει, μέσω της βίας, έναν παρακρατικό μηχανισμό, υποκαθιστώντας κρατικές λειτουργίες, όπως τον έλεγχο των εγγράφων αλλοδαπών, ενώ δεν δίσταζε να απευθύνει απειλές ακόμη και σε θεσμικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και ο τότε δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης.

«Ο Μιχαλολιάκος ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής. Διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του. Τα λεγόμενα του είχαν δύο όψεις. Όταν άλλαζε το ακροατήριο ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί. Δια της βίας ήθελαν να υποκαταστήσουν το κράτος με τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών. Έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμα και πολιτικά πρόσωπα όπως τον δήμαρχο Γιώργο Καμίνη. Έλεγε ότι αποστρέφεται την Δημοκρατία» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, που στα νιάτα του η Δημοκρατία τού φέρθηκε με επιείκεια, ότι η Δημοκρατία που γεννήθηκε εδώ μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας».

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση είναι η 18μελης κοινοβουλευτική ομάδα που είχε εκλεγεί το 2012 με τη Χρυσή Αυγή.

Πλην των επτά που έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης , δικάζονται και άλλοι 11 πρώην βουλευτές που έχουν καταδικαστεί για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Μεταξύ των τελευταίων, η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, οι Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης κ.ά., στους οποίους οι πρωτόδικες ποινές ξεκινούν από τα 5 και φθάνουν τα 7 έτη. Σε τέσσερις από την ομάδα των 11, το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει ελαφρυντικό.

Άλλοι 24 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Ρουπακιάς, δικάζονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και έχουν επιπλέον κατηγορία είτε για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα είτε για την επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες.